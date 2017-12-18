Galatasaray'da Fatih Terim depremi

Galatasaray'da bombalar ardı ardına patlıyor. Yeni Malatyaspor mağlubiyetinin ardından Igor Tudor'un durumunu görüşmek üzere Florya'da acil toplanan yönetim kurulu sert tartışmalara neden oldu. Tudor'un kesin olarak gönderilme kararının alındığı toplantıda, Fatih Terim ismi adeta deprem yarattı.

Başkan Özbek'in Fatih Terim'i takımın başına getirmek istemesine şiddetle itiraz eden yöneticiler ile çıkan sert tartışmalar sonucu, Dursun Özbek olağanüstü genel kurul kararı aldı. Bu karara göre Galatasaray'da 13-20 Ocak tarihleri arasında seçim yapılacak.

TUDOR KAP'A BİLDİRİLDİ, RESMİ AÇIKLAMA YARIN

Tudor ile yolları kesin olarak ayıran Galatasaray yönetimi, kulübün resmi internet sitesinden haberi duyururken, yarın basın toplantısı düzenlemek isteyen Başkan Özbek, kamuoyuna önemli açıklamalarda bulunacak.

Öte yandan Galatasaray Spor Kulübü , teknik direktör İgor Tudor ve teknik ekibi ile yollarını ayırdıklarını KAP'a da bildirdi.

Açıklama şöyle;

"Şirketimizin 18.12.2017 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz İgor Tudor ve teknik ekibinin görevine son verilmesi konusunda oybirliği ile karar alınmıştır."