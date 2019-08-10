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Galatasaray'da Falcao çılgınlığı
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Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Galatasaray'da Falcao çılgınlığı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray'ın 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ile yıldız oyuncu Falcao'nun fotoğrafı sosyal medyayı salladı.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray'ın 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ile yıldız oyuncu Falcao'nun fotoğrafı sosyal medyayı salladı.

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Falcao ile Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak transfer için bir araya geldi.

Sarı kırmızılı ekibin transfer etmek için uğraştığı Monaco'nun dünyaca ünlü yıldızı Falcao konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Kolombiyalı golcü oyuncunun transferini tamamlamak için Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile menajer Ahmet Bulut Fransa'ya gitmişti.

Bugün ise Abdurrahim Albayrak ile Falcao'nun birlikte olduğu bir fotoğraf gündeme düştü. Fotoğraf kısa sürede sosyal medyada yayılırken, sarı kırmızılı taraftarlar büyük bir heyecan yaşadı.

Cuma günü Galatasaray'a transferi konusunda konuşan Falcao, "Kariyerimin bu aşamasında Galatasaray'da oynamak heyecan verici olur. Türkiye futbol ilginç bir şekilde yaşanıyor. Durumu analiz ediyorum. Umarım mümkün olan en kısa sürede transfer çözülür. Futbol, Türkiye ve Arjantin gibi ülkelerde özel bir şekilde yaşanıyor. Bu da bizi bu spora tutkulu olanlar için motive ediyor" ifadelerini kullandı.


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