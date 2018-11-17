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Galatasaray'da Belhanda'dan kötü haber
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Spor - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Galatasaray'da Belhanda'dan kötü haber

Galatasaray'da Fas Milli Takımı'na giden Belhanda, Kamerun ile oynanan maçın 45'inci dakikasında sakatlanarak sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı.

Galatasaray'da sakatlar kervanına Belhanda'da katıldı. Faslı oyuncu ülkesinin Kamerun ile oynadığı mücadelenin 45'inci dakikasında sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kaldı. Sedyeyle oyun dışına alınan Faslı yıldızın durumunun bugün netlik kazanması beklenirken, Konyaspor maçı öncesi gelen sakatlık haberi teknik heyetin moralini bozdu.

Yıldız oyuncunun durumu çekilecek MR'ın ardından belli olacak. Öte yandan Galatasaray'da bu sezon bir hayli can sıkan sakatlık kervanına Belhanda da eklenmiş oldu. Dün Florya'da U21 takımı ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Sinan Gümüş'ün ardından Belhanda'nın da aynı kaderi yaşaması moralleri bozdu.

GALATASARAY'DA KONYASPOR MAÇI ÖNCESİ ÖNEMLİ EKSİKLER

Ryan Donk – Cezalı

Ndiaye – Cezalı

Rodrigues – Cezalı

Belhanda- sakat

Emre Akbaba-sakat

Nagatomo- sakat

Eren Derdiyok – sakat

Sinan Gümüş – sakat

Fernando (sakatlıktan döndü)

Muslera (sakatlıktan döndü)


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