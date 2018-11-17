Galatasaray'da Belhanda'dan kötü haber

Galatasaray'da sakatlar kervanına Belhanda'da katıldı. Faslı oyuncu ülkesinin Kamerun ile oynadığı mücadelenin 45'inci dakikasında sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kaldı. Sedyeyle oyun dışına alınan Faslı yıldızın durumunun bugün netlik kazanması beklenirken, Konyaspor maçı öncesi gelen sakatlık haberi teknik heyetin moralini bozdu.
Yıldız oyuncunun durumu çekilecek MR'ın ardından belli olacak. Öte yandan Galatasaray'da bu sezon bir hayli can sıkan sakatlık kervanına Belhanda da eklenmiş oldu. Dün Florya'da U21 takımı ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Sinan Gümüş'ün ardından Belhanda'nın da aynı kaderi yaşaması moralleri bozdu.
GALATASARAY'DA KONYASPOR MAÇI ÖNCESİ ÖNEMLİ EKSİKLER
Ryan Donk – Cezalı
Ndiaye – Cezalı
Rodrigues – Cezalı
Belhanda- sakat
Emre Akbaba-sakat
Nagatomo- sakat
Eren Derdiyok – sakat
Sinan Gümüş – sakat
Fernando (sakatlıktan döndü)
Muslera (sakatlıktan döndü)