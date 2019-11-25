Galatasaray'da Babel şoku!

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Devler Ligi'nde oynanacak olan Club Brugge maçında Babel'in oynayamayacağını söyledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Club Brugge maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında konuştu. Terim, "Fernando Muslera büyük ihtimalle antrenmanda bizimle olacak. Deneyeceğiz ama büyük ihtimalle salı günü yüksek ihtimalle oynayacak. Maçın geldiği tarih, bulunduğumuz konum, sonuçlarda ortaya çıkacak tablo çok açık ve net. Galatasaray reaksiyonu bekliyorum. Son zamanlarda bu tepkiyi pek gösteremedik ama UEFA Avrupa Ligi için taraftarımız önünde kazanacağımızı düşünüyorum. Başka bir şey düşünmemiz zaten söz konusu değil." dedi.

Terim, "Futbol hayatınızda bile çok az karşılaşacağınız bir durumla karşı karşıyayız. 16+2 soyunuyoruz. Listeye yazmadığımızı oyuncularımız var. Jimmy, Ahmet, Emre, Taylan, Martin'i listeye yazmadık. Nzonzi ve İspanya'daki Real Madrid ile oynanan Gençlik Ligi maçında atılan Yunus. İhtiyacımız var ama oynayamayacak. Falcao zaten biliyorsunuz, Andone, Luyindama, Şener, Babel. Sürpriz oldu ama Babel de var. B Listesi'ne ağırlık vereceğiz. Emincan, Kaan, Emir ve belki bir tane daha alacağız." diye konuştu.

Terim, "Babel, Hollanda Milli Takımı'ndan dizi çok şiş durumda döndü. Bir yandan sağlık heyeti dizini halletmeye çalışırken, biz de işin ruhunu tedavi etmeye çalıştık. Kendisiyle teke tek konuştum ve maça çıktı. Babel'in bu kadar uzun süre oynayacağını da tahmin etmedim, fedakarlık yaptı. Babel antrenmana da çıkmayacak, tedavisi var ama "Oynayamam" demiş." ifadelerini kullandı.