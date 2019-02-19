Galatasaray Benfica'ya gidiyor

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda deplasmanda Benfica ile karşılaşacak olan Galatasaray'da kadro belli olmaya başladı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında deplasmanda Benfica ile oynayacak. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim idaresinde gerçekleştirilen idmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynandı.

Benfica'ya Hareket Edecekler

Ana bölümde taktik çalışma gerçekleştirilirken antrenman yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlanırken sakatlığı bulunan Martin Linnes kamp kadrosuna dahil edilmedi. Galatasaray, SL Benfica karşılaşması için bugün saat 16.00'da özel bir uçakla Lizbon'a hareket edecek.