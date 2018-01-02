Galatasaray'a Ndiaye piyangosu

Galatasaray'ın sezon öncesinde Osmanlıspor'dan transfer ettiği Badou Ndiaye, yarım sezonda değerini katladı. Ligin ilk yarısında Galatasaray'ın değişmez isimleri arasında yer alan 27 yaşındaki oyuncu gösterdiği performansla Premier Lig ekiplerinin transfer listesine girmişti.

Osmanlıspor'dan 7.5 milyon Euro'ya transfer olan Senegalli oyuncu, sezon bitmeden değerini katlamayı başardı. Edinilen bilgilere Ndiaye için nabız yoklayan Çin ligi temsilcisi, başarılı oyuncu için 18 milyon Euro'luk bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Galatasaray'ın Ndiaye'yi satmak istemesi durumunda Çin temsilcisci 18 milyon euro'yu ödemeye hazırken, transfer için son söz Fatih Terim'de.

Ancak teknik direktör Fatih Terim'in bu satışa sıcak bakmaması transferi zorlaştırıyor. 1990 doğumlu Ndiaye'nin Galatasaray ile yaptığı sözleşmede önümüzdeki sezon sonu için geçerli 18 milyon Euro karşılığı çıkış opsiyonu bulunuyor