Galatasaray 8 puan geride

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk adaylarından Galatasaray lider Başakşehir'in 8 puan gerisinde kaldı. Deplasmanda Erzurumspor ile 1-1 berabere kalan sarı kırmızılılar çok önemli 2 puan kaybetti.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta Erzurumspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray şampiyonluk hesaplarını da zora soktu. Ligde lider M. Başakşehir'in E. Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup ettiği haftada puan kaybı yapan Galatasaray böylece zirvenin 8 puan gerisinde kalmış oldu.

8 Puan Gerisinde Kaldı

Geride kalan 24 haftada Başakşehir'in 54, Galatasaray'ın ise 46 puanı bulunurken gelecek hafta Başakşehir deplasmanda Fenerbahçe, Galatasaray ise sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.