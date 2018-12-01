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Galatasaray 8 eksikle Beşiktaş maçına çıkıyor
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Spor - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Galatasaray 8 eksikle Beşiktaş maçına çıkıyor

Süper Lig'de haftanın mücadelesi Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak. Sarı-kırmızılılar, 8 oyuncusundan eksik çıkacağı maçta, deplasmanda galibiyet arıyor.

Ezeli rakibi Beşiktaş'a konuk olacak olan Galatasaray'da eksik oyuncular can sıkıyor. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları ve cezaları nedeniyle ilk 11'den 8 isim isim Beşiktaş maçında sahada olamayacak. Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar ve açıklamaları nedeniyle PFDK tarafından cezalandırılan Fatih Terim ve yardımcısı Hasan Şaş, önemli mücadeleyi tribünden takip edecek.

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'deki en kritik deplasman maçına çıkıyor. Sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle ideal ilk 11'ini kurma konusunda zorlanan Fatih Terim'in tribünden takip edeceği mücadele ziryeyi yakından ilgilendiriyor. Lig'de 24 puanla 3. sırada yer alan Galatasaray, hemen ardındaki Beşiktaş'ın sadece 3 puan önünde. Galatasaray, deplasmanda puan kaybederse zirve yolunda ağır yara alacak. Öte yandan Avrupa'dan galibiyetle dönen Beşiktaş, Galatasaray'ı evinde yenip aradaki puan farkını kapatmayı ve zirve yarışında ben de varım demek istiyor.

DEV DERBİ ÖNCESİ İKİ TARAF DA HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Müsabaka, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

Süper Lig'de geride kalan 13 maçta 7 galibiyet, üçer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 24 puan topladı. Galatasaray, haftaya lider Medipol Başakşehir'in 6, ikinci Kasımpaşa'nın 1 puan ardından üçüncü sırada girdi.

Cezalı ve sakat oyuncuların yokluğunda sıkıntılı bir süreçten geçen Galatasaray, “Üç büyükler” arasındaki yılın son derbisini kazanarak moral bulmak istiyor.

TERİM 10 MAÇ MEN CEZASINI ÇEKİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezası nedeniyle derbide takımının başında olamayacak.

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe derbisindeki olaylar ve sonrasındaki açıklamaları nedeniyle toplamda 10 maç men cezası verilen Terim, Beşiktaş müsabakasında da soyunma odasına ve yedek kulübesine giremeyecek.

Terim'in yerine sarı-kırmızılı takımı antrenörler Ümit Davala ile Levent Şahin idare edecek.

Fatih Terim'in yanı sıra yardımcı antrenör Hasan Şaş da cezası nedeniyle teknik ekipte görev yapamayacak.

GALATASARAY REVİRE DÖNDÜ

Galatasaray'da 7 futbolcu Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekipte Younes Belhanda, Emre Akbaba ve Sinan Gümüş, sakatlıkları nedeniyle Beşiktaş karşısında sahaya çıkamayacak.

Galatasaray'da cezalı olan Ryan Donk, Badou Ndiaye, Garry Rodrigues ve Serdar Aziz de derbide süre alamayacak.


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