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Galatasaray 10 maçtır kaybetmiyor
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Spor - - Editör: Tuğçe GÜREL

Galatasaray 10 maçtır kaybetmiyor

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda Erzurumspor ile 1-1 berabere kalarak zirvenin gerisine düştü.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı. Erzurumspor beraberliği ile ligdeki yenilmezlik serisini devam ettiren sarı kırmızılılar kaybedilen 2 puandan da büyük bir yara aldı.

Spor Toto Süper Ligin 24. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Erzurumspor ile 1-1 berabere kalırken en son Beşiktaş'a mağlup olmaktan bu yana yenilgi ile henüz tanışmadılar.

10 Maçtır Yenilmiyor

Ligde BB Erzurumspor galibiyetle 10 maçtır yenilmeyen sarı kırmızılılar bu maçların 6'sını kazanırken 4'ü ile de rakipleriyle berabere kalmaktan kurtulamadılar. Sivasspor, Ankaragücü, Göztepe, Trabzonspor, Kasımpaşa ve Akhisarspor'u mağlup eden Galatasaray bunun yanında Çaykur Rizespor, M. Başakşehir, Alanyaspor ve Erzurumspor ile de berabere kaldılar.


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