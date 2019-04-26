Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK

Ömer Suat Menali

Futboldan Pek anlamam ama...

Merhaba Dostlar,


Futboldan pek anlamam ama görünen köyde kılavuz istemez diye bir laf vardır. Ben Galatasaray sempatizanıyım fakat hiçbir zaman fanatik olmadım. Stadyumdaki karşılaşmalara da on seneye vardır ki gitmedim.
Yıllar önce Galatasaray'ın bir maçına davetiye geldi, kalktım gittim… En önlerdeydi yerim, maç başladı seyrediyorum. Galatasaray hücum edip de top auta gidince taraftarlar ağza alınmayacak küfürler ediyorlardı. Gol olunca da taraftarlar ayağa fırlayınca gölü görememiştim.


Televizyondan alıştığım için golü tekrar görürüm dedim ama statta böyle bir imkân yok. Zaten anlamadığım nokta da o oldu. Onca koltuğa rağmen localar hariç bütün seyirciler ayakta seyrediyorlardı tüm maçı.
Artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Yıllardır İstanbul'un üç büyükleri artık üç büyük olmaktan çıktı. Gümbür, gümbür Anadolu takımları geliyor. Bana göre bunun sebebi basit. Anadolu kulüpleri Afrika'dan üç yüz beş yüz bin Euro'ya cıva gibi oyuncular getiriyorlar. Kontralarda topu kaptılar mı arkalarından onlara yetişmek mümkün değil, öyle ki bir anda kaleciyle karşı karşıya kalıyorlar. Milyarlık stoperler arkalarından nal topluyorlar.
Büyük kulüplerimiz de hala çok yüksek miktarlarda paralar ödeyerek Avrupa'da top koşturan isim yapmış ama yaşlanmış oyuncuları getiriyorlar. Avrupa liglerinde sezonda yirmi gol atan ünlüler bize geldiklerinde sezonda çoğu da penaltıdan atılan üç beş golü geçemiyorlar.


Tabii bu yalnız oyuncuların performans düşüklüğünden değil. Çoğu kez bu yüksek meblağların taksitlerini büyük kulüpler ödeyemedikleri için onlar da ya antrenmanlara çıkmıyorlar ya da sakat numarasına yatıp kulübede oturuyorlar. Sonuçta üç büyük kulübümüz büyük bir borç batağına saplandı.


Bizim için işin en üzücü tarafı Avrupa kupalarına çıkan bu büyük kulüplerinde istiklal marşını söyleyebilecek tek Türk futbolcu kalmayışı oldu. Zaten Galatasaray'ın yıllar önce aldığı bir şampiyonluktan başkaca da bir başarımız olmadı bu güne kadar.


Üniversitede bir dostum “ Ben anlamıyorum, Kayseri'de Malatya'da lig maçı oynanıyor, seyircilerin yarıdan fazlası Fenerli, Beşiktaşlı, Galatasaraylı.. Bunların ne işleri olur ki bu İstanbul takımlarıyla, neden kendi şehirlerinin takımlarını tutmuyorlar” demişti. Neyse ki bu da artık yavaş yavaş değişiyor, sponsorlar sayesinde Anadolu kulüpleri de yukarlara doğru hareketlenmeye başladı artık.


Hakemler mi? VAR dahil onu da başka bir köşe yazısında anlatırım. Maçtan sonra milyon dolarlık arabalara binip giden oyuncuların yanında eşofman çantalarını bir ticari taksinin bagajına koyup giden hakemlerden çok fazla bir şey beklemek hata olur…Sağlıkla kalın, Hoşça kalın…


Ömer Suat MENALİ
Y. Mimar

  YORUM YAP / YORUM OKU
ÖMER SUAT MENALİ DİĞER YAZILARI
26 NİS
2019
Futboldan Pek anlamam ama...
8 NİS
2019
'Ağyarını Mani, Efradını Camii' 'Ne Eksik Ne Fazla, Eksiği Artığı Olmayan'
18 MAR
2019
Akide Şekeri İle Çay İçmek!
26 ŞUB
2019
İstanbul'u Nasıl Otoparksız Bıraktık..?
12 ŞUB
2019
Trafik Çözülür! Ama Nasıl?
26 OCA
2019
Bir Zamanlar Ben de Talebeydim...
4 OCA
2019
Toplu Yürüyüş ve Protesto Hakkı...
25 ARA
2018
Müslümanın Müslümana Kırdırılması...
18 ARA
2018
50. Yılın Penceresinden...
3 ARA
2018
Neden Doğu Perinçek’e Oy Verdim...
19 KAS
2018
Pek Anlamasam da Yazacağım
7 KAS
2018
FAİZ HARAMDIR
30 EKİ
2018
ATATÜRK… ATATÜRK…
22 EKİ
2018
TRUMP  YERDEN  GÖĞE HAKLI
12 EKİ
2018
Eğitimin Geldiği Son Nokta...
12 EKİ
2018
Din Üzerine...
12 EKİ
2018
Trump Yerden Göğe Haklı...
3 AĞU
2018
Doktorlar mı haklı, Hasta yakınları mı?
24 TEM
2018
İşin Aslı...
9 TEM
2018
Üretim Nedir?
 
TÜM YAZILARI İÇİN TIKLAYINIZ
-
Çok Okunanlar
Dramatik, duygu dolu bir film GRETA
Dramatik, duygu dolu bir film GRETA
Gürgen Öz baba oldu
Gürgen Öz baba oldu
Minik Işıl, indiği servisin altında kalarak yaşamını yitirdi
Minik Işıl, indiği servisin altında kalarak yaşamını yitirdi
İstanbulkart uluslararası alışveriş kartı olacak
İstanbulkart uluslararası alışveriş kartı olacak
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Kılıçdaroğlu'na saldıran AKP'li çıktı
Kılıçdaroğlu'na saldıran AKP'li çıktı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Tek dokunuşla güzelliğin adresi 'Mutlu Kadın Atölyesi' açılıyor
Tek dokunuşla güzelliğin adresi 'Mutlu Kadın Atölyesi' açılıyor
Son Haberler
Kaliteli uyku için ne yapmalısınız?
Kaliteli uyku için ne yapmalısınız?
Ramazan'da asabiyete ve halsizliğe karşı: Demirhindi şerbeti
Ramazan'da asabiyete ve halsizliğe karşı: Demirhindi şerbeti
İstanbul Sultangazi'de 'Satılık böbrek ilanı'
İstanbul Sultangazi'de 'Satılık böbrek ilanı'
Sri Lanka'daki kanlı saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlendi
Sri Lanka'daki kanlı saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlendi
Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun gözaltında
Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun gözaltında
Meteoroloji'den çamur yağışı uyarısı geldi
Meteoroloji'den çamur yağışı uyarısı geldi
Kılıçdaroğlu'na saldıran AKP'li çıktı
Kılıçdaroğlu'na saldıran AKP'li çıktı
Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu saldırısına tepki
Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu saldırısına tepki
Cenazede Kılıçdaroğlu'na saldırdılar; Provokatörler tespit edildi
Cenazede Kılıçdaroğlu'na saldırdılar; Provokatörler tespit edildi
Dramatik, duygu dolu bir film GRETA
Dramatik, duygu dolu bir film GRETA
Milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir 2020 Tokyo Olimpiyatları Oyunları'na katılmaya hak kazandı
Milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir 2020 Tokyo Olimpiyatları Oyunları'na katılmaya hak kazandı
Demokrasi şenliği; Pazar günü Maltepe'de
Demokrasi şenliği; Pazar günü Maltepe'de

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji