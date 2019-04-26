Merhaba Dostlar,



Futboldan pek anlamam ama görünen köyde kılavuz istemez diye bir laf vardır. Ben Galatasaray sempatizanıyım fakat hiçbir zaman fanatik olmadım. Stadyumdaki karşılaşmalara da on seneye vardır ki gitmedim.

Yıllar önce Galatasaray'ın bir maçına davetiye geldi, kalktım gittim… En önlerdeydi yerim, maç başladı seyrediyorum. Galatasaray hücum edip de top auta gidince taraftarlar ağza alınmayacak küfürler ediyorlardı. Gol olunca da taraftarlar ayağa fırlayınca gölü görememiştim.



Televizyondan alıştığım için golü tekrar görürüm dedim ama statta böyle bir imkân yok. Zaten anlamadığım nokta da o oldu. Onca koltuğa rağmen localar hariç bütün seyirciler ayakta seyrediyorlardı tüm maçı.

Artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Yıllardır İstanbul'un üç büyükleri artık üç büyük olmaktan çıktı. Gümbür, gümbür Anadolu takımları geliyor. Bana göre bunun sebebi basit. Anadolu kulüpleri Afrika'dan üç yüz beş yüz bin Euro'ya cıva gibi oyuncular getiriyorlar. Kontralarda topu kaptılar mı arkalarından onlara yetişmek mümkün değil, öyle ki bir anda kaleciyle karşı karşıya kalıyorlar. Milyarlık stoperler arkalarından nal topluyorlar.

Büyük kulüplerimiz de hala çok yüksek miktarlarda paralar ödeyerek Avrupa'da top koşturan isim yapmış ama yaşlanmış oyuncuları getiriyorlar. Avrupa liglerinde sezonda yirmi gol atan ünlüler bize geldiklerinde sezonda çoğu da penaltıdan atılan üç beş golü geçemiyorlar.



Tabii bu yalnız oyuncuların performans düşüklüğünden değil. Çoğu kez bu yüksek meblağların taksitlerini büyük kulüpler ödeyemedikleri için onlar da ya antrenmanlara çıkmıyorlar ya da sakat numarasına yatıp kulübede oturuyorlar. Sonuçta üç büyük kulübümüz büyük bir borç batağına saplandı.



Bizim için işin en üzücü tarafı Avrupa kupalarına çıkan bu büyük kulüplerinde istiklal marşını söyleyebilecek tek Türk futbolcu kalmayışı oldu. Zaten Galatasaray'ın yıllar önce aldığı bir şampiyonluktan başkaca da bir başarımız olmadı bu güne kadar.



Üniversitede bir dostum “ Ben anlamıyorum, Kayseri'de Malatya'da lig maçı oynanıyor, seyircilerin yarıdan fazlası Fenerli, Beşiktaşlı, Galatasaraylı.. Bunların ne işleri olur ki bu İstanbul takımlarıyla, neden kendi şehirlerinin takımlarını tutmuyorlar” demişti. Neyse ki bu da artık yavaş yavaş değişiyor, sponsorlar sayesinde Anadolu kulüpleri de yukarlara doğru hareketlenmeye başladı artık.



Hakemler mi? VAR dahil onu da başka bir köşe yazısında anlatırım. Maçtan sonra milyon dolarlık arabalara binip giden oyuncuların yanında eşofman çantalarını bir ticari taksinin bagajına koyup giden hakemlerden çok fazla bir şey beklemek hata olur…Sağlıkla kalın, Hoşça kalın…



Ömer Suat MENALİ

Y. Mimar