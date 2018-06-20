Frostpunk survivor modu eklendi

11bit Studios tarafındna geliştirilen Frostpunk için 1.1.0 güncellemesi yayınlandı. Yayınlanan bu güncelleme ile oyuna survivor (hayatta kalma) modu eklendi.

Survivor modu ile en zorlu hayatta kalma deneyimini sunmak isteyen yapımcılar oyuna yeni birçok özellik ekledi. Örneğin survivor modunu etkinleştirdiğiniz takdirde artık oyunu durduramaycaksınız. Ayrıca oyun sadece otomatik ve oyundan çıktığınız zaman olmak üzere kaydedilecek. Bu nedenle yapmış olduğunuz kararların ağırlığını oldukça fazla hissedeceksiniz. Bunun yanında etkinleştirilen bu mod oyunun genelini daha da zorlaştırıyor.

Yayınlanan 1.1.0 güncellemesi sadece yolun başı. 11bit Studios'un Frostpunk ile ilgili daha çok planları var. Yayınlanan güncellemeyi ücretsiz olarak edinebilirsiniz. Frostpunk'a gelecek olan güncellemelerde aynı şekilde ücretsiz olacak.

Geçtiğimiz aylarda gelen haberle birlikte Frostpunk'a resmi Türkçe dil desteğinin ekleneceğide kesinleşmişti. Bununla birlikte dil paketi için herhangi bir tarih verilmezken çok yakında denildi.