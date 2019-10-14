Fransızlar iptal istiyor!

Fransız taraftarlar sosyal medya üzerinden başlattıkları kampanya ile Türkiye maçının iptal edilmesini istediler.

Türk milli takımı oyuncularının Suriye operasyonundan dolayı asker selamı vermesine tepki gösteren Fransız sosyal medya kullanıcıları iki ülke arasında oynanacak bugünkü maçın iptal edilmesini istediler.

13 Ekim'de Twitter'da başlatılan #AnnulationMatchFranceTurquie (Fransa-Türkiye maçı iptal edilsin) etiketi kısa sürede ülke gündeminde ilk sıraya yükseldi. Etikete Fransız milletvekilleri de destek verdi. Bazı Twitter kullanıcıları "Müttefikimiz Kürtlerin öldürüldüğü operasyonu asker selamı ile destekleyen futbolcuları sahamızda ağırlamak istemiyoruz" derken, bazı Fransızlar iki ülke arasındaki diplomatik gerilimin güvenlik sorunlarına yol açacağını savundu.