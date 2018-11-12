Fransız diplomatlarına Ankara sert tepki verdi!

Ankara'dan Fransız Dışişleri Bakanı'na cevap geldi: " Fransa Dışişleri Bakanı'nın, Cumhurbaşkanımızı siyasi oyun oynamakla itham etmesi kabul edilemez.

TAPELERDEN BİLGİLERİ VARDI

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Tapeleri verdi" açıklamasına Fransa'dan cevap gelmiş, Fransız Dışişleri Bakanı, "Bilgimiz yok" demişti.

ANKARA'DAN TEPKİ GELDİ

Fransa'dan gelen bu garip açıklamaya Ankara'dan tepki geldi. Cumhurbaşkanlığı İletiş Dairesi Başkanı Fahrettin Altun "Fransa Dışişleri Bakanı'nın, Cumhurbaşkanımızın siyasi oyun oynamakla ithal etmesi kabul edilemez" dedi.

FRANSA NEDEN RAHATSIZ OLDU

Cumhurbaşkanı Erdıoğan, cuma günü gazetecilere yaptığı açıklamada, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin ellerinde'bulgu' olmasa da 'bilgi' olduğunu söylemiş, " biz tapeleri verdik. Suudi Arabistan'a da verdik. Amerika'ya da verdik. Almanlara, Fransızlara, İngilizlere hepsine verdik" açıklaması yapmıştı.