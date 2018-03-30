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Fransa’ya Yıldırım tepkisi; ABD ile vardiya değişimi
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Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Fransa’ya Yıldırım tepkisi; ABD ile vardiya değişimi

Başbakan Binali Yıldırım, Bosna Hersek’teki temaslarını tamamlayarak, özel uçak ‘TUR’ ile akşam saatlerinde Ankara’ya geldi. Yıldırım yaptığı açıklamada Fransa’nın tutumunun ağır tahrik olduğunu belirterek ABD ile Fransa’nın vardiya değişimi yaptıklarını söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım, Bosna Hersek'teki temaslarını tamamlayarak, özel uçak ‘TUR' ile akşam saatlerinde Ankara'ya geldi. Yıldırım yaptığı açıklamada Fransa'nın tutumunun ağır tahrik olduğunu belirterek ABD ile Fransa'nın vardiya değişimi yaptıklarını söyledi.

VARDİYA DEĞİŞİMİ

Başbakan Yıldırım'ı, Esenboğa Havalimanı'nda Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ile diğer yetkililer karşıladı.

BAKANLAR REFAKAT ETTİ

Yıldırım ile Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da Ankara'ya geldi.

FRANSA AĞIR TAHRİK İÇİNDE

Başbakan Binali Yıldırım, yaptığı açıklamada Fransa'nın tutumunun ağır tahrik olduğunu belirterek ABD ile Fransa'nın vardiya değişimi yaptıklarını ifade etti.

AMERİKA DOĞRU KARAR VERDİ

Başbakan Binali Yıldırım, Trump'ın Suriye açıklamasına ilişkin, “Değişik açıklamalar var ama bizi başkan bağlar. Doğru karar vermiştir, kendisini kutluyoruz.” Dedi.

MEŞRU HAKKIMIZI KULLANDIK

Yıldırım, Kosova'daki MİT operasyonuna ilişkin, “Terör örgütlerine yönelik faaliyetler meşru hak” ifadelerini kullandı. İngiltere-Rusya casus krizine değinen Başbakan Binali Yıldırım, “Nostaljik faaliyetlere katılma lüksümüz yok” açıklamasında bulundu..


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