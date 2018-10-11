Fransa'da solaryumun yasaklanması istendi

Fransa'da solaryumun yasaklanması yönünde hazırlanan rapor tartışma yarattı. Fransa Sağlık Güvenliği Kurumu, cilt kanserine neden olduğu gerekçesiyle solaryumun ülke genelinde yasaklanması gerektiğini belirtti. Hazırlanan raporda solaryumun cilt kanseriyle doğrudan ilgili olduğu tespit edilirken hükümette solaryumun yasaklanması ve bu amaçla kullanılan aletlerin satışının engellenmesi çağrısında bulunuldu.

Fransa'da Sağlık Güvenlik Kurumu tarafından hazırlanan raporda solaryumu yasaklanması gerektiği belirtildi. Estetik amaçlı bronzlaşmanın yasaklanması anlamına gelen Sağlık Bakanlığı'na bağlı ajansın bu görüşü sonrası ülkedeki solaryum kabinlerinin durumu tartışmaları gündeme geldi.

Benzer bir görüş 2014'te gündeme gelmiş ve Fransız Senatosu, solaryum kabinlerinin kapatılması yönünde bir düzenlemeye onay vermişti. Dönemin Sağlık Bakanı Marisol Touraine, düzenlemenin Ulusal Meclis'te oylanarak yürürlüğe girmesi çalışmaları sırasında karar değiştirerek, yasa tasarısının oylanmasını engellemişti.