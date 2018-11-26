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Fransa'da Sarı Yelekliler ile polis karşı karşıya
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Dünya - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Fransa'da Sarı Yelekliler ile polis karşı karşıya

Fransa geçtiğimiz hafta başlayan Sarı Yelekliler eylemi ülke geneline yayıldı. Akaryakıt zammını protesto eden Fransızlar, polisin sert müdahalesiyle karşılaşınca kentin pek çok noktasına barikatlar kurdu.

Akaryakıt zamları sonrası sokaklara dökülen Fransızlar, Cumhurbaşkanı Macron'u protesto ediyor. Geçtiğimiz hafta başlayan gösterilen ülke genelinde sürerken, protestoların merkezi Paris'te Sarı Yelekliler ile polis arasındaki çatışmalar şiddetlendi. On binlerce protestocu başkent Paris'in çeşitli noktalarına barikatlar kurarak gösterilerini sürdürürken, polisin müdahalesi giderek sertleşiyor.

Başkent Paris'in ünlü meydana Şanzelize'de toplanan binlerce protestocu Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na doğru harekete geçti. Polis ekiplerinin engeli sonrası başlayan çatışmalar gece boyu sürerken, çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

Fransız bayraklarıyla Cumhurbaşkanı Macron aleyhine slogan atan göstericiler, "Macron, istifa" ve "Macron hırsız" sloganları attı. Macron hükümeti protestolardan aşırı sağcı Le Pen'i sorumlu tutarken, olaylara sert müdahale eden polis teşkiyatını övdü.

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AKARYAKITA SON 1 YILDA YÜZDE 23 ZAM

Fransa'da akaryakıta yapılan son zamlarla birlikte 2000'lerin başından beri en yüksek fiyata çıktı. Son 12 ay içerisinde dizel akaryakıta yüzde 23 zam yapılırken bir litre dizel yaklaşık 1.5 euro (yaklaşık 9 TL) oldu. Macron yönetiminin doğaya verilen zararı azaltmak için hidrokarbon vergisi oluşturması, çevrecilerin takdirini toplarken, otomobil sahiplerinin tepkisini çekmişti. Hidrokarbon vergisi dizelde litre başına 7.6 Euro sent ve benzinde 3.9 Euro sent artırılmıştı.

Fransa'da sarı yeleklilerin sokağa dökülmesine sebep olan yeni zam dalgası ise 1 Ocak 2019'da yürürlüğe girecek. Bu yeni zamlarda dizelin fiyatı 6.5 Euro sent artacak ve petrol 2.9 Euro sent artacak.


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