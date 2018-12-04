Fransa Başbakanı: '' 6 aylık sürede daha iyi alternatifleri test edeceğiz.''

Fransa genelinde "sarı yelekliler" adı altında örgütlenen eylemcilerin, 17 Kasım'dan bu yana hükümetin akaryakıta ek vergi koymasını protesto etmek için sokaklara dökülmesine karşılık, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan geri adım geldi.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe "sarı yeleklilerin" protesto ettiği akaryakıta getirilen ek vergilerin altı ay süre ile askıya alındığını duyurdu.

Fransa Başbakanı, "Halkın öfkesini duymamak için sağır olmak gerekir. Şiddet durmalı, akaryakıta getirilen de dahil vergi artışını 6 ay erteledim. 6 aylık sürede daha iyi alternatifleri test edeceğiz." dedi.