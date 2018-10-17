Fox TV'nin final kararı aldığı dizi TV8'e transfer oluyor

Fox TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Bir Deli Rüzgar dizisinin final yapacağı iddia edilmişti. Reyting yarışında beklentinin altında kalan dizi için final kararı alan Fox TV yönetiminin dizini 6'ncı bölümün ardından bitirmeyi planladığı konuşulmuştu. Sosyal medyada hatrı sayılır bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen Bir Deli Rüzgar dizisi için flaş bir iddia öne sürüldü.

ACUN, FOX'UN BEĞENMEDİĞİ DİZİYİ TRANSFER EDECEK

Acun Ilıcalı'nın Biz Deli Rüzgar isimli diziyi transfer edeceği iddia edildi. Sosyal medyada yer alan iddialara göre Bir Deli Rüzgar, 6'ncı bölümden itibaren TV8 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Dizinin olası transferi henüz resmen duyurulmazken, yayın günü ve tarihiyle ilgili de bir açıklama yapılmadı.

BİR DELİ RÜZGAR OYUNCU KADROSU VE KONUSU

Hatice Aslan (Melike Candan)

Eskinin büyük yıldızı, şimdi Etiler mekânlarından birinde tuvaletçilik yapıyor… Tıpkı gençliğindeki gibi, dik başlı, doğru bildiğinden şaşmayan, ama vicdanlı ve dürüst bir kadın. Sadece affedilmeyi istiyor… Gökçe'de kendi gençliğini görüyor… Tam da bu yüzden korkuyor ya Gökçe için…

Hatice Aslan Kimdir?

Hatice Aslan, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı'ndan 1983'de mezun oldu. Aynı sene Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı. 1986 yılında İzmir Devlet Tiyatrosu'na geçen oyuncu 1992'ye dek buradaki görevini sürdürdü. Çocuk oyunlarından müzikallere uzanan geniş bir yelpazede sürdürdüğü tiyatro kariyerinin devamında Ankara Devlet Tiyatrosu'na geri döndü ve yedi yıl boyunca ekrana gelen Ferhunde Hanımlar'da canlandırdığı Nejla karakteriyle televizyon izleyicisi tarafından da tanındı. 2000'lerin başında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda görev alan oyuncu, Ölümsüzler, Küçük Adam Ne Oldu Sana oyunlarındaki performansıyla da tiyatro severlerden tam not aldı. Aralarında Dot ve Craft Tiyatro'nun da olduğu özel tiyatrolarda da oyunlar sergiledi.

Pınar Deniz (Gökçe Yücel)

Çarpıcı güzelliğiyle çok havalı, hırslı ve hırçın bir genç kız… Gökçe'nin tutkusu ünlü olmak… Bu uğurda dünyayı yakabilir ve hep burnunun dikine gider. Şöhret tutkusu onun belki en güçlü, belki en zayıf yanı… Bu zaafına yenildiğinde kolayca hatalar yapabilir… Onu gören belki kendini beğenmiş der, ama bu onun sadece kabuğu… Gökçe aslında dünya üzerinde yapayalnız hisseden savunmasız, kırılgan küçücük bir kız. Tek amacı şöhret mi dedik? Eksik söyledik. Şöhret, onu hiç tanımadığı, adını bile bilmediği BABASINA kavuşturacak bir köprü sadece… Sevgisini, özlemini, nefretini, çaresizliğini haykırdığı yüzlerce mektup yazmış babasına, biriktiriyor Gökçe…

Pınar Deniz Kimdir ?

10 Kasım 1993 yılında İstanbul'da doğan Pınar Deniz, İstanbul Üniversitesi Halkla ilişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun oldu. İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılında yayınlanan Sil Baştan adlı dizisin de gerçekleştirdi. Sonra sırasıyla; Beyaz Yalan ve Günebakan dizisin de yer aldı. Craft Oyunculuk atölyesinden 1 yıl boyunca Tiyatro eğitimi aldı ve izlenme rekorları kıran Vatanım Sensin adlı dizide Yıldız karakterini canlandırdı. Kardeşim Benim 2 filminde rol aldı. Aynı zaman da TEGV gönüllüsüdür.

Berk Cankat (Uğur)

Red Road adlı gece kulübünün sahibi, 35 yaşlarında, yarı-karanlık bir tip… Az konuşuyor, gizemli… Biraz ürkütücü bir sessizliği ve bazen psikopat bakışları / davranışları var. Ama çok yakışıklı ve karizmatik… Gökçe, sahne hayatına onun kulübünde adım atacak. Niyeti, amacı nedir, kolay çözülemeyen biri Uğur… İyilikle kötülük arasındaki ince çizgide sıkışmaktan, kaybolmaya yüz tutan bir ruh…

Berk Cankat Kimdir?

Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü'nden mezun olan Berk Cankat, oyunculuğa 1999 yılında oynadığı “Ay Işığı'nda Şamata” isimli tiyatro oyunuyla başladı. Sana Bir Sır Vereceğim ve Güzel Köylü gibi dizilerle adından bahsettiren Berk Cankat, TV dizileri ve sinema filmlerinde roller almaya devam ediyor.