FOX neden ismini değiştirdi? FOX TV neden NOW oldu?

FOX TV tarafından yapılan açıklamada kanalın isminde ve logosunda değişikliğe gidildiği resmen kamuoyuna duyuruldu. RTÜK Üyesi İlhan Taşcı'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında FOX TV'nin adının bundan böyle NOW olacağını duyurdu.

Tarihler 12 Şubat'ı gösterdiğinde yapılan değişiklik sonrasında FOX TV'nin adı resmen NOW oldu.

FOX TV NEDEN İSMİNİ DEĞİŞTİRDİ?

FOX TV'nin adını NOW olarak değiştirmesi sonrasında bunun neden kaynaklandığı merak edildi. FOX'un sahibi olan Disney şirketi FOX'u satın alırken isim hakkını belli bir süreliğine satın aldığından dolayı ve bu sürenin dolmasından ötürü kanalın ismi NOW oldu.

FOX NEDEN NOW OLDU?

FOX TV'nin isim hakkının dolamasından ötürü kanalın yeni sahipleri NOW isminde karar kıldı. Kanalın isminde ve logosunda yapılan değişiklik sonrasında FOX TV resmen NOW oldu.