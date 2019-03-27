Fotoğraf çekerek bugüne kadar ihtiyaç sahibi 20 bin çocuğa bot giydirdi

Iğdır'da yaklaşık 3 yıl önce doğa çekimi sırasında köyün birinde ayakkabıları yırtık bir çocuğun fotoğrafını sosyal medyada paylaşmasının ardından başlatılan yardım kampanyasını aksatmadan sürdüren Mehmet Özcan, hedefinin Doğu'da 100 bin çocuğa yardım eli uzatmak olduğunu vurguladı. Fotoğraf sanatçısı olarak sosyal sorumluluk projeleriyle de ilgilendiğini belirten Özcan, şimdiye kadar 20 bin çift bot, 15 bin mont, 5 kamyon da oyuncak dağıtımı gerçekleştirdiklerini kaydetti. Doğubayazıt ilçesi Dalbahçe köyünde 20 bininci bot dağıtımını gerçekleştirdiklerini ifade eden Özcan, "Daha önce yardımlarımızı okulları gezip dağıtıyorduk. Artık sahaya inip ev ev gezerek çocuklara bot, mont gibi giysilerini teslim ediyoruz. Özelikle sosyal medya üzerinde birçok sanatçı ve aktivistlerden yardım alıyoruz. Bu projeleri büyütmek istiyoruz, tüm destekçilerimize teşekkür ederim. Çocukların ve ailelerin mutlu olduğunu gördükçe daha fazla mutlu oluyorum. Hedefimiz bölgemizdeki ihtiyaç sahibi 100 bin çocuğa ulaşabilmek. Bu amaçla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.