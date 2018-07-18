Fortnite için figürler ve oyuncaklar yakın zamanda satışa çıkıyor

Ülkemizde de büyük bir popülerlik yakalayan Fortnite için figür koleksiyoncularını sevindirecek haber geldi.

Dünya oyuncak devi Funku, Epic Games ile anlaşarak sevilen oyununu fiziksel ürünlerini yıl sonunda satışa sunacak.

İki dev firma arasında yapılan anlaşmaya göre Fortnite için aralarında Funko'nun çok sevilen Pop! figürlerinin, yeni 5 Star serisi figürlerin, anahtarlıkların, kıyafetlerin de olduğu 10 farklı türde eşya oyunun hayranlarına sunulacak.

Funko CEO'su Brian Mariotti iki firma arasında varılan anlaşmayı şöyle değerlendirdi, “Epic Games ile birlikte çalışarak Fortnite kahramanlarına hayat verecek ilk ürünleri üretecek olmaktan dolayı çok sevinçliyiz. Hazırlayacağımız koleksiyon Fortnite'ın popülaritesini ve kültürel etkisini vurgulayacak. Fortnite hayranlarının da bu koleksiyonu beğeniyle karşılayacağına inanıyoruz.”

Epic Games'in Genel Müdür Yardımcısı Mark Rein ise iki marka arasındaki işbirliğiyle ilgili olarak, “Hepimiz Funko'nun hediyelik eşyalarını çok seviyoruz. Bu nedenle kendileriyle Fortnite'ın oyuncakları üzerinde birlikte çalışma fırsatı doğunca çok sevindik. Umarız oyuncularımız da ortaya çıkacak harika eşyalar için bizim kadar heyecan duyuyorlardır,” dedi.

PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One, iOS, Nintendo Switch platformlarında ücretsiz olarak oynanabilen ve yakın zamanda Android'e de çıkması beklenen Fortnite'ın dünya çapında 125 milyondan fazla oyuncusu bulunuyor. Funko'nun hazırladığı Fortnite eşyalarının, firmanın geniş perakende ağı sayesinde bu yılın sonlarına doğru dünya çapında pek çok noktada satışa sunulması bekleniyor.