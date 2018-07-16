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Fortnite için büyük indirim
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Teknoloji - - Editör: Özgür ÖZ

Fortnite için büyük indirim

PlayStation 4 kullanıcılarına müjde! Sevilen battle royale oyunu Fortnite kaçırılmayacak bir indirime girdi.

Başta ülkemiz olmak üzere bütün dünyada deliler gibi oynana Fortnite'ın iki sürümü PlayStation Store'da indirime girdi.

31 Temmuz tarihine kadar geçerli olacak olan kampanyada Standart Founders PS4 paketi 59.99 TL yerine, 29.99 TL'ye veya 96,99 TL olan Fortnite - Deluxe Founder's PS4 paketini de 48,49 TL'ye almanız mümkün.

Oyunun battle royale sürümünün PlayStation 4'te de ücretsiz olduğunu hatırlatalım. Bu paketler ile oyun içi ekstra içeriklere ulaşabilir ve oyunun hayatta kalma modunu oynayabilirsiniz.


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