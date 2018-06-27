Fortnite 5 sezon ne zaman

Tüm dünyada çılgınlar gibi oynanan battle royale oyunu Fortnite'ın 5.sezon çıkış tarihi açıklandı. Bunun yanında oyuncuların 29 Haziran tarihinde iki kat (%100) EXP kazanacaklarıda belirtildi.

Yapılan açıklamada Fortnite'ın 5. sezonu için, "Sezon 4'ün sonuna geldik. Sezon ödüllerini kazanabilmesi için oyuncularımıza 2 gün daha veriyoruz ve hafta sonu bu fırsatı değerlendirmelerini istiyoruz. Yeni sezon ise 12 Temmuz 2018 saat 23:00'de yayınlacak." denildi.

Sezon 4 boyunca bir çok ödül kazandık ancak yeni gelen güncelleme ile birlikte oyuna eklenen yeni silahlar biraz zorlar hale geldi. Bakalım 5. sezon ne gibi yeniliklerle birlikte gelecek.