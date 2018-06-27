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Fortnite 5 sezon ne zaman
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Teknoloji - - Editör: Özgür ÖZ

Fortnite 5 sezon ne zaman

Tüm dünyada son zamanların en popüler oyunu olan Fortnite'ın 5.sezonun ne zaman geleceği belli oldu. İşte detaylar...

Tüm dünyada çılgınlar gibi oynanan battle royale oyunu Fortnite'ın 5.sezon çıkış tarihi açıklandı. Bunun yanında oyuncuların 29 Haziran tarihinde iki kat (%100) EXP kazanacaklarıda belirtildi.

Yapılan açıklamada Fortnite'ın 5. sezonu için, "Sezon 4'ün sonuna geldik. Sezon ödüllerini kazanabilmesi için oyuncularımıza 2 gün daha veriyoruz ve hafta sonu bu fırsatı değerlendirmelerini istiyoruz. Yeni sezon ise 12 Temmuz 2018 saat 23:00'de yayınlacak." denildi.

Sezon 4 boyunca bir çok ödül kazandık ancak yeni gelen güncelleme ile birlikte oyuna eklenen yeni silahlar biraz zorlar hale geldi. Bakalım 5. sezon ne gibi yeniliklerle birlikte gelecek.


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