For Honor Uplay'de ücretsiz oldu Bedava oyun nasıl indirilir?

Ubisoft gerçekleştirdiği E3 2018 konferansında For Honor Starter Edition'ın Uplay üzerinden kısa bir süre ücretsiz dağıtılacağını duyurdu.

Oyunun Başlangıç Paketi'ni almak isteyenler buradaki linke tıklayabilirler. Oyunu oynamak için bir Uplay hesabına ihtiyacınız olduğunuda hatırlatalım.

Ubisoft'un aksiyon oyunu For Honor Starter Edition'ı ücretsiz almak için elinizi çabuk tutsanız iyi olur. Çünkü ücretsiz dağıtım kampanyası 18 Haziran'da son bulacak. Oyunun kütüphanenize eklediğinizde sonsuza kadar sizin olacak.

14 Şubat 2017 yılında çıkan oyun atmosferiyle dikkat çeksede tek düze senaryosuyla çakılmıştı. Bir süre çok oyunculu moduyla ayakta kalsada oyun tekdüze sistemini üzerinden atmayı başaramadı. Oyunun Steam'deki inceleme ortalaması %51.