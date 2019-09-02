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Florin Andone Galatasaray'da
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Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Florin Andone Galatasaray'da

Süper Lig takımlarından Galatasaray, Florin Andone'yi 700 bin euroya kiraladığını KAP'a bildirdi.

Süper Lig takımlarından Galatasaray, Florin Andone'yi 700 bin euroya kiraladığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray, Florin Andone'nin Brighton'dan 700 bin euro karşılığında kiralandığını açıkladı. Rumen golcü, 2,5 milyon euro garanti ücret alacak.

"Profesyonel Futbolcu Florin Andone ve Kulübü Brighton & Hove Albion FC ile oyuncunun 2019-2020 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 700.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2019-2020 futbol sezonu için net 2.500.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."


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