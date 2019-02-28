Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Flash TV'den yayın durdurma kararı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Magazin - - Editör: Tuğçe GÜREL

Flash TV'den yayın durdurma kararı

Türk televizyon tarihi denince akla gelen ilk kanallardan birisi olan Flash TV bu geceden itibaren yayınlarını durduruyor.

Türk televizyon tarihi denince akla gelen ilk kanallardan birisi olan Flash TV yayınlarını durdurma kararı aldı. Bursa'daki 20 yıllık binasının yıkım kararının ardından alınan bu karar sosyal medyada büyük bir ses getirdi.

Türkiye'den yayın yapan ilk, Türkiye'nin ise ikinci özel televizyonu olan Flash TV, bu gece yarısından itibaren 2 ay süre ile yayınlarına ara verme kararı aldı. Kısa süre önce 20 yıllık Bursa'daki binasına yürüyen mahkeme sürecine rağmen yıkım kararı verilen Flash TV'nin kapanacağını doğrulayan yetkililerden konu hakkında bir açıklama geldi.

Yayınları Durduruluyor

Flash TV'nin patronu Ömer Ziya Göktuğ'un Bursa'daki Altıparmak Mahallesi Stadyum Caddesi üzerinde yaklaşık 20 yıllık binası yürüyen mahkeme sürecine rağmen, Bursa belediyesi ekiplerinin greyderleri tarafından yıkılmak istenmesi büyük bir tepkiye neden olmuştu.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Alkollü baba oğlunu kalbinden bıçakladı!
Şenol Güneş Haziran ayına kadar Beşiktaş'ta
Flash TV'den yayın durdurma kararı
TFF'de geçici başkan Hüsnü Güreli
PKK'ya yönelik operasyonda 11 kişi yakalandı
Pakistan Başbakanı'ndan önemli açıklama
Tartıştığı 19 yaşındaki oğlunu öldürdü
Kazara kendi kızını vurdu
Aytaç Arman'da Adana'da toprağa verildi
-
Çok Okunanlar
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Dybala gidiyor Salah geliyor!
Dybala gidiyor Salah geliyor!
Kartal'da çöken binaya 2 tutuklama
Kartal'da çöken binaya 2 tutuklama
İngilizler Arda Akbulut'a hayran kaldı
İngilizler Arda Akbulut'a hayran kaldı
Sarı yelekliler yeniden sokaklarda
Sarı yelekliler yeniden sokaklarda
E-ticarette 2023 hedefimiz 350 milyar dolar
E-ticarette 2023 hedefimiz 350 milyar dolar
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Tek dokunuşla güzelliğin adresi 'Mutlu Kadın Atölyesi' açılıyor
Tek dokunuşla güzelliğin adresi 'Mutlu Kadın Atölyesi' açılıyor
Fazla kilolar hamile kalmayı engelliyor
Fazla kilolar hamile kalmayı engelliyor
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Son Haberler
Alkollü baba oğlunu kalbinden bıçakladı!
Alkollü baba oğlunu kalbinden bıçakladı!
Şenol Güneş Haziran ayına kadar Beşiktaş'ta
Şenol Güneş Haziran ayına kadar Beşiktaş'ta
Flash TV'den yayın durdurma kararı
Flash TV'den yayın durdurma kararı
TFF'de geçici başkan Hüsnü Güreli
TFF'de geçici başkan Hüsnü Güreli
PKK'ya yönelik operasyonda 11 kişi yakalandı
PKK'ya yönelik operasyonda 11 kişi yakalandı
Pakistan Başbakanı'ndan önemli açıklama
Pakistan Başbakanı'ndan önemli açıklama
Tartıştığı 19 yaşındaki oğlunu öldürdü
Tartıştığı 19 yaşındaki oğlunu öldürdü
Kazara kendi kızını vurdu
Kazara kendi kızını vurdu
Aytaç Arman'da Adana'da toprağa verildi
Aytaç Arman'da Adana'da toprağa verildi
Yeni partinin lideri kim olacak?
Yeni partinin lideri kim olacak?
Juventus'un yeni hedefi Lukaku
Juventus'un yeni hedefi Lukaku
TFF'de sürpriz istifa
TFF'de sürpriz istifa

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji