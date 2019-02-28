Flash TV'den yayın durdurma kararı

Türk televizyon tarihi denince akla gelen ilk kanallardan birisi olan Flash TV yayınlarını durdurma kararı aldı. Bursa'daki 20 yıllık binasının yıkım kararının ardından alınan bu karar sosyal medyada büyük bir ses getirdi.

Türkiye'den yayın yapan ilk, Türkiye'nin ise ikinci özel televizyonu olan Flash TV, bu gece yarısından itibaren 2 ay süre ile yayınlarına ara verme kararı aldı. Kısa süre önce 20 yıllık Bursa'daki binasına yürüyen mahkeme sürecine rağmen yıkım kararı verilen Flash TV'nin kapanacağını doğrulayan yetkililerden konu hakkında bir açıklama geldi.

Yayınları Durduruluyor

Flash TV'nin patronu Ömer Ziya Göktuğ'un Bursa'daki Altıparmak Mahallesi Stadyum Caddesi üzerinde yaklaşık 20 yıllık binası yürüyen mahkeme sürecine rağmen, Bursa belediyesi ekiplerinin greyderleri tarafından yıkılmak istenmesi büyük bir tepkiye neden olmuştu.