Flaş gelişme, İstanbul'da seher operasyonu; Akademisyenlere gözaltı

Bu sabah yayın organlarının haber merkezlerine düşen son dakika haberine göre Üniversite öğretim üyelerine yönelik çok sayıda gözaltı kararının uygulandığı ve bu operasyonunun içeriği ile ilgili bilgi verilmediği kaydedildi.

HUKUK FAKÜLTESİ DEKANI GÖZALTINDA

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turgut Tarhanlı ve Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay ile birlikte çok sayıda öğretim üyesi gözaltına alındı. Polis operasyonun niteliği konusunda bir açıklama yapmadı.

AVRUPA MATEMATİK CEMİYETİ BAŞKAN YARDIMCISI

Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay, Europan Mathematical Society Başkan Yardımcılığına seçilmişti. Tanbay'ın 1 Ocak'ta görevine başlayacağı belirtilmişti. Öte yandan bu operasyonlar hakkında önümüzdeki saatlerde bilgi verilebileceği açıklandı.