Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
Fiyat listesiyle krize meydan okuyan lokanta sahibi konuştu
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Gündem - - Editör: Sefa Koçak

Fiyat listesiyle krize meydan okuyan lokanta sahibi konuştu

Sakarya'da fiyat listesiyle adete krize meydan okuyan lokantanın sahibi vatandaşın kaliteli hizmeti uygun fiyata alması için mücadele ettiğini söyledi.

Sakaryalı lokanta sahibi Sami Özkurt, işletmelerinde uyguladığı fiyat politikasıyla fenomen oldu. 1.5 TL'ye kaliteli çorbayı vatandaşla buluşturan Özkurt, gazetecilere verdiği röportajında çorbayı 3 yıldır 1.5 TL'ye sattığını belirterek, "Türkiye'de kaliteli ürünlerle nasıl ucuza sunum yapılıyor herkes görsün, gıda ucuzlasın" dedi.

Sosyal medyada fenomen olan Sakaryalı lokanta sahibi Sami Özyurt, vatandaşların kendilerine sunulan hizmetten memnun kaldığını belirterek kentte 8 şubesi bulunduğunu söyledi.

KRİZE İNAT 1.5 TL'YE ÇORBA

Adapazarı ilçesinde bulunan bir lokantaya ait yemek fiyatlarının yer aldığı fotoğraf karesi 'çorba 1.50 lira, insan evladı' notuyla sosyal medyada paylaşılmasının ardından kısa sürede hızla yayılmaya başladı. Bir anda gündem olan fotoğraf karesinde özellikle çorba fiyatı ile ilgili bir çok yorum yapılırken, bazıları ise fotoğrafın montajlanmış olduğunu öne sürdü.

OLUMLU TEPKİLER ALIYOR

Sakarya'da 8 şube ile hizmet veren işletmenin sahibi Sami Özkurt, fiyat listesinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından yoğun bir şekilde olumlu tepkiler aldığını söyledi.

"ÇORBA ÇEŞİTLERİ 3 YILDIR 1,50 TL"

Lokantada fiyatların paylaşılan fotoğraf karesindeki gibi olduğunu ifade eden Özkurt, "7 yıl içerisinde yemeklerde üç defa zam geçişi yaptıklarını belirterek, Fakat çorba 1,5 liradır ve fiyatlar yazıldığı gibi doğrudur. Çorba porsiyonları standart çorba tabakları gibidir. Çorbalarımız dolu ve kalitelidir. Her gün dükkanlarımızda dört çeşit çorba çıkar. Sadece işkembe çorbamız 3 TL'dir onun haricindeki çorbalarımızın hepsi 3 yıldan bu yana 1,50 liradır. Hiçbir zaman müşteriyi tutturalım sonra fiyatları arttıralım mantığında değiliz. 7 yıl önce 35 metrekare ile başlamış oldukları lokantacılık sektörünü Sakaryalıların da kendilerini sahiplenmesiyle kısa sürede büyüttüklerini anlatan Özkurt, Lokantacılık hayatımızda Sakarya halkının da bize sahip çıkmasıyla beraber şuanda 8 şube ile hizmet vermekteyiz. Her gün dükkanlarımızın toplamında 10 bin Sakaryalıya hizmet veriyoruz" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE GIDA UCUZLASIN"

Yatırım yapmayı düşünenleri Sakarya'ya beklediklerini ifade eden Özkurt, "Bu tarz yatırım yapmak isteyen arkadaşlar olursa ve bilgilerimizden istifade etmek istiyorlarsa ücretsiz olarak 7 senelik bilgi ve tecrübemizi onlara aktarırız. Amaç Türkiye'de gıda ucuzlasın, vatandaşımız kaliteli ürünlerle ucuza nasıl sunum yapılıyor olduğunu görsün. Türkiye'nin her yerinden güzel tepkiler geldii. Sakarya halkı bizi zaten tanıyor, kendimize güveniyoruz. Bizim kullanmış olduğumuz ürünleri Türkiye'de çoğu restoran ve lokanta kullanmıyordur" ifadelerini kullandı.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
25. Adana Uluslararası Film festivali başladı
Ekonomik krize giren Türkiye bir kurban daha verdi
Engelli oğlunu sokak ortasında döven babadan pişkin savunma
Tavuk eti yüzde 200 zamlandı
Ankara'da dev FETÖ Operasyonu
ABD, S-400 alanları tehdit ediyor
Vietnam Devlet Başkanı hayatını kaybetti
Ayhan Sicimoğlu'ndan Eğitim Gönüllülerine anlamlı destek
Kanal D Haber Nihat Doğan gerilimi mahkemeye taşındı
-
Çok Okunanlar
CHP'den harem selamlık eğitim tepkisi: Kıyameti koparırız
CHP'den harem selamlık eğitim tepkisi: Kıyameti koparırız
Nihat Doğan'ın kızlarını alıkoyduğunu iddia eden aile şikayetinden vazgeçti
Nihat Doğan'ın kızlarını alıkoyduğunu iddia eden aile şikayetinden vazgeçti
Şarbonlu hayvan taşıdığı iddia edilen gemi Çeşme açıklarında
Şarbonlu hayvan taşıdığı iddia edilen gemi Çeşme açıklarında
Küçük kız anaokulunun havuzunda boğuldu
Küçük kız anaokulunun havuzunda boğuldu
Galatasaray-Kasımpaşa Süper Lig 5. hafta mücadelesi hangi kanalda?
Galatasaray-Kasımpaşa Süper Lig 5. hafta mücadelesi hangi kanalda?
Havalimanı dilencisinin üzerinden döviz bürosu çıktı
Havalimanı dilencisinin üzerinden döviz bürosu çıktı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Hamilelikte Pilates
Hamilelikte Pilates
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Son Haberler
25. Adana Uluslararası Film festivali başladı
25. Adana Uluslararası Film festivali başladı
Ekonomik krize giren Türkiye bir kurban daha verdi
Ekonomik krize giren Türkiye bir kurban daha verdi
Engelli oğlunu sokak ortasında döven babadan pişkin savunma
Engelli oğlunu sokak ortasında döven babadan pişkin savunma
Tavuk eti yüzde 200 zamlandı
Tavuk eti yüzde 200 zamlandı
Ankara'da dev FETÖ Operasyonu
Ankara'da dev FETÖ Operasyonu
ABD, S-400 alanları tehdit ediyor
ABD, S-400 alanları tehdit ediyor
Vietnam Devlet Başkanı hayatını kaybetti
Vietnam Devlet Başkanı hayatını kaybetti
Ayhan Sicimoğlu'ndan Eğitim Gönüllülerine anlamlı destek
Ayhan Sicimoğlu'ndan Eğitim Gönüllülerine anlamlı destek
Kanal D Haber Nihat Doğan gerilimi mahkemeye taşındı
Kanal D Haber Nihat Doğan gerilimi mahkemeye taşındı
CHP'li Enis Berberoğlu hakkında tahliye kararı
CHP'li Enis Berberoğlu hakkında tahliye kararı
Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlayan Galatasaray kasayı doldurdu
Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlayan Galatasaray kasayı doldurdu
Adana'da şehir magandaları 18 yaşındaki genci öldürdü
Adana'da şehir magandaları 18 yaşındaki genci öldürdü

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık