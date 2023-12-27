Fırın Temizliği Nasıl Yapılmalı?

Fırını Boşaltın: Fırını tamamen soğuttuktan sonra içindeki tüm rafları ve tepsiyi çıkarın. Yemek artıkları, yağ ve kirlerin çıkmasını kolaylaştırmak için fırını boşaltmak önemlidir.

Doğal Temizlik Karışımı veya Fırın Temizleyici Sprey Kullanın: Fırın temizleyici sprey veya doğal malzemeleri kullanarak temizlik karışımını hazırlayın. Doğal temizlik için, limon suyu, sirke ve karbonat gibi malzemeler etkili olabilir. Fırın temizleyici spreyi talimatlara uygun şekilde kullanın.

Fırını Temizleme: Temizlik karışımını veya fırın temizleyici spreyi iç ve dış yüzeylere püskürtün. Kirli bölgelere odaklanın ve karışımın veya spreyin bir süre beklemesine izin verin, böylece kirleri yumuşatır.

Sünger veya Bezi Kullanarak Silin: Kirleri çıkarmak için ıslak bir bez veya sünger kullanın. Sıcak su ile nemlendirilmiş bir bez, kirleri daha kolay temizlemenize yardımcı olabilir. Sertleşmiş kirleri temizlemek için plastik spatula veya temizlik fırçası kullanabilirsiniz.

Rafları Temizleyin: Fırın raflarını temizlemek için aynı temizlik karışımını veya spreyi kullanın. Sıcak su dolu bir leğende rafları bekletmek, kirlerin yumuşamasına yardımcı olabilir. Ardından, bez veya sünger kullanarak temizleyin ve kurumalarını sağlayın.