Firari asker AVM'de korku dolu anlar yaşattı

Gaziantep'de rehine krizi yaşandı. Birliğinden firar eden bir asker, G3 piyade tüfeğiyle AVM çalışanlarını rehin aldı. Mağaza önünde silahıyla bekleyen asker, bölgeye gelen komutanları tarafından ikna edilerek gözaltına alındı. AVM'deki rehine olayında ölen ya da yaralanan kimse olmadı.

Askerin AVM çalışanlarını rehin alması üzerine çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Asker ve polis olmak üzere çevrede geniş güvenlik önlemleri alan kolluk güçleri, sağlık ekipleriyle birlikte çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

ASKER SİLAHLA AVM'YE GİRDİ

Gaziantep'te, birliğinden firar eden bir asker, silahla alışveriş merkezine girdi.

MAĞAZA ÇALIŞANLARINI REHİN ALDI

15 Temmuz Mahallesi'ndeki AVM'de, bir mağazaya girerek buradakileri rehin alan askeri görenler durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine AVM'nin bulunduğu bölgeye çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Girişe kapatılan mağaza çevresinde yoğun önlem alan güvenlik güçleri firari askeri ikna ederek gözaltına aldı.