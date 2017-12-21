Filistin’den karar sonrası jet açıklama

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda ABD’nin Kudüs kararını geri almasını öngören bir tasarıyı onaylamasının hemen ardından Filistin Devlet Başkanı Abbas; “ oylama sonucu Filistin için bir zafer açıklamasında bulundu.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ABD'nin Kudüs kararını geri almasını öngören bir tasarıyı onaylamasının hemen ardından Filistin Devlet Başkanı Abbas; “ oylama sonucu Filistin için bir zafer açıklamasında bulundu.
FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI ABBASKUDÜS OYLAMASI FİLİSTİN'İN ZAFERİDİR