Fikret Orman ve Ali Koç'dan ortak açıklama

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak olan derbi öncesinde iki kulübün başkanları da ortak bir açıklama yayımladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman akşam oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesinde bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

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Ali Koç, "Öncelikle herkese teşekkürler ediyorum. Böyle bir fikir konusunda ortaklık yapmak gerçekten de çok güzel. Gelecek açısında da bu buluşma bir milat olacaktır. Sahaya çıktığımız rekabet yine kaldığı yerden devam edecektir. Sahaya dışında da örnek olmaya devam edeceğiz." dedi.

Fikret Orman, "Ali Başkan'a buradan da teşekkür etmek isterim. Davetimizi geri çevirmediler. Bu maçlar gazozuna dahi olsa her zaman çok önemlidir. Maç zamanı geldiğinde yine rekabet devam edecektir. Zor bir maç olacak ama kazanan biz olmak istiyoruz." dedi.