Fikret Orman: Kimseden para dilenmedik

Süper Lig takımlarından Beşiktaaş'ın Başkanı Fikret Orman gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Divan kurulu toplantısında konuşan Orman şu ana kadar kimseden para dilenmediklerini söyledi.

Beşiktaş'ın 2019 yılı birinci olağan Divan Kurulu Toplantısı Vodafone Park'ta gerçekleştirildi. Başkan Fikret Orman, Divan üyelerine yaptığı konuşma sırasında ezeli rakiplerine de göndermelerde bulundu.

Kimseden Para Dilenmedik

Fikret Orman, "Fenerbahçe ve Galatasaray'dan özür diliyorum. Ancak bu karşılaştırmayı yapmak zorundayım. Biz 5 sene önce buraya geldiğimizde mali durum ortadaydı. Biz hiçbir zaman kimsenin kapısına gitmedik. Para dilenmedik. Bir kez bile kampanya da düzenlemedik. Malımızı da satmadık." dedi.

Orman, "2 sene UEFA'ya gidemezken 3 sene de stadyum gelirlerinden mahrum kaldık. 3 sene boyunca deplasmana gitmek zorunda kaldık. Beşiktaş tarihinde büyük oyuncu satışları gerçekleştirdik." ifadelerine yer verdi.