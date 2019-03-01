Fikret Orman'dan Şenol Güneş açıklaması

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ın Başkanı Fikret Orman teknik direktör Şenol Güneş hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, A milli takım ile 4 yıllığını anlaşan Şenol Güneş hakkında açıklamalar yaptı. Orman, "Haziran ayına kadar hocamız bizimle berber olacak. Yönetim kurulu ile yapacağımız toplantının ardından bir takım kararlar da alabiliriz." ifadelerini kullandı.

İstifaya Bizde Şaşırdık

TFF Başkanlığından istifa eden Yıldırım Demirören'le ilgili de konuşan Orman, "Açıkçası Sayın Demirören'in istifasını beklemiyorduk. Oldukça şaşırdığımızı söyleyebilirim. Bu benim aklıma bile gelmeyen bir sürpriz oldu. Bundan sonraki süreçte kim olursa olsun yine Türk futboluna sayısız hizmetleri olacaktır. Kendisine şimdiden yeni hayatında başarılar dilerim." ifadelerine yer verdi.