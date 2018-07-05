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Fikret Orman'dan çok önemli transfer açıklaması
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Spor - - Editör: Sefa Koçak

Fikret Orman'dan çok önemli transfer açıklaması

Spor muhabirleriyle bir araya gelen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, iç ve dış transfere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman, gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide transfere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Takımdan gönderilmesi beklenen Alvaro Negredo'nun geleceğiyle ilgili konuşan Orman, İspanyol yıldızın kampa katılacağını belirtti. Negredo için henüz resmi bir teklif gelmediğini kaydeden Başkan Orman, "Negredo uygun şartlarda satılmazsa yola devam edeceğiz." dedi.

Transfer için Dünya Kupası'nın bitmesini bekleyeceğini belirten Fikret Orman, turnuvada kendini gösteren oyuncularına gelecek teklifleri dinlyeceklerini söyledi. Hırvatistan formasıyla başarılı bir grafik çizen Domagoj Vida'yı satmayı düşünmediklerini kaydeden Fikret Orman, yine de Vida için gelecek yüksek bir bonservis bedeli için açık kapı bıraktıklarını da sözlerine ekledi.

NEGREDO ŞANSSIZ BİR DÖNEM GEÇİRDİ

Geçtiğimiz sezon büyük beklentilerle transfer edilen Alvaro Negredo'nun sakatlıklar nedeniyle şansızlık yaşadığını ifade eden Orman, İspanyol golcünün 1 yıl daha sözleşmesi olduğunu hatırlatarak, "Satabilirsek satarız satamazsak geri döner. İspanya'da tedavisi bitince takıma katılabilir." dedi.

NEGREDO KAMPA KATILABİLİR

Dünyada transferde hareketi bir sezon olmadı. Türkiye'de de öyle. Dünya Kupası etkisi böyle .. Oyuncularımızla ilgili talepler oluyor. Satmayız, olmaz değil. Mecburiyetimiz yok. Acelemiz yok. Şartlar olursa satarız ..

SEÇİM NORMAL ZAMANINDA OLACAK

Guti takıma katılacak. Şenol hocayla dördüncü senedeyiz. Şenol hoca ile ilişkilerimiz iyi. Bazen jenerasyon farklarından dolayı farklı bakış açıları olabilir. Ancak Beşiktaş'ın menfaatleri için çalışıyoruz..

Hocamız da Guti ile konuştu. Hocamızın oluru olmadan Guti buraya Gelmez. Ortak aldığımız karar. Beşiktaş olarak yardımcı teknik adamı da yetiştirmek istiyoruz.. Böyle de bir misyonunuz var. 2 yıl kontrat yaptık. Guti 2 yıl bizimle....

2019 mayıs ayında olağan seçim var. Erken seçimi düşünmüyoruz. Normal zamanda seçim yapacağız.

VİDA'YI SATMAYA NİYETİMİZ YOK; AMA...

Vida nereye gidiyor? sorusuna: Çok sevdiğim değerli bir oyuncu.. Rusya ile maça gidiyor (gülüyor). Cenk de, Marcelo da Ersan da satmak istediğim bir oyuncu değildi. Ama şartlar bizi oraya götürdü.. Satmak istememiz satmayacağız anlamıma gelmez.. Vida'yı şu anda özellikle satmak niyetimiz yok. Ama şartlar oluşursa bakarız...

Daralacağız diyoruz. Küçülüyoruz anlaşılıyoruz. Rakiplerimizin bizden farkı yok. Onlar dillendirmiyor. Biz haksız eleştiriye uğruyoruz. “Herkes için Mali disiplin şart.. Birilerinin yapmış olduğu harcamalar Finansal Fair Play'i bozuyorsa bunun muhatabı UEFA... Çünkü yaptığımız transferler ligde şampiyonluk yarışını, sıralanışı etkiliyor. O yüzden her zaman adalet diyoruz..

Çin'e Eylül ayında gidecektik. Bizim Uzakdoğu açılımı devam edecek. Son tanıtımda Çin, Arapça, Rusça, İngilizce var. Bu devem edecek.

FORVET ARKASI KESİN ALACAĞIZ

Forvet arkası alacağız kesin. Negredo'yu satarsak yerine santrfor bakarız. Yoksa Negredo ile devam ederiz. Aboubakar ilk yarı kötü dediler. İkinci yarı muhteşem. Talisca'ya leylek dediler. Bundan oyuncu olur mu dediler. Vida; alırken bu kadar maaş ödenir mi, vasat dediler. Şimdi 3 kulüp kapıda.. Alırken suçlu, satarken suçlu olduk. Bu işler devam edecek. İnandığımız oyuncuları alacağız.

Transferleri yapacağız

(Serkan Rençber konusu) Dün 1, bugün 2. Performansı ile ilgili yorum yapmak erken. İnandığımız için gittik. Umut Güner İle çalışıyor. Gökhan Keskin'de kan değişikliği olması istedik. ..

Quaresma için teklif gelip gelmediği konusunda açıklama yapan Orman fazla yorum yapmayarak, "Quaresma çok sevdiğimiz bir oyuncumuz muhteşem de bir gol attı." dedi


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