FIFA 2019 duyuruldu! Oyunun ön sipariş fiyatı, çıkış tarihi belli oldu

EA Sports EA Play 2018 basın konferansında FIFA 19'u duyurdu. Oyun için fragman yayınlayan EA Sports, oyunun çıkış tarihinide duyurdu. Bunanla beraber ön siparişe açılan oyunun Türkiye fiyatlarını görenler ise şoke olacak.

29 Eylül'de PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC için çıkış yapacak FIFA 19, aynı zamanda UEFA Şampiyonlar Ligi'nin de oyun içinde oalcağını doğruladı. Hemen aşağıdan FIFA 19 için yayınlanan fragman ıbulabilirsiniz. Bunun yanında oyunun ülkemizde açılan ön siparişleride görebilirsiniz. Ne yazık ki oyunu PlayStation 4'te oynamak isteyenler sadece Standart sürüm için 359,00 TL ödemek zorunda.

UEFA CHAMPIONS LEAGUE, FIFA 19'A GELİYOR

Kulüp futbolunda UEFA Champions League'den daha büyük bir seviye yok. Hayallerin peşinden koşulan ve efsanelerin doğduğu bu tarihi turnuvada dünyanın en iyi kulüpleri karşı karşıya geliyor. FIFA 19'un PlayStation 4, Xbox One, PC ve Nintendo Switch sürümlerindeki UEFA Champions League, resmi maç sunumu, Europa League ve Super Cup gibi çeşitli turnuva deneyimleri ve Derek Rae ile Lee Dixon'ın yepyeni maç anlatımı ile oyunun her bölümünde yer alıyor.



YEPYENİ MODLAR



Yepyeni özel UEFA Champions League modunda ünlü turnuvayı grup aşamasından Madrid'deki Wanda Metropolitano stadyumunda yapılacak finale kadar oynayın. Hem Santra'da hem de Kariyer Modu'nda devasa kulüp müsabakasını tüm ayrıntılarıyla keşfedin. FIFA 19 Ultimate Team'deki canlı UEFA Champions League ve Europa League içerik güncellemeleriyle hayalinizdeki kadroyu kurun. FIFA 19'u nerede ve nasıl oynarsanız oynayın dünyanın en büyük futbol müsabakasını tecrübe etme imkanına sahipsiniz.



• PS Store Standart Sürüm -- 359,00 TL

• PS Store Şampiyonlar Sürümü -- 449,99 TL

• Xbox Store Standart Sürüm -- 269,25 TL (EA Access ile 242,33 TL)

• Xbox Store Şampiyonlar Sürümü -- 328,75 TL (EA Access ile 295,88 TL)

• Xbox Store Ultimate Sürüm -- 339,25 TL (EA Access ile 305,33 TL)

• Origin Standart Sürüm -- €59.99

• Origin Şampiyonlar Sürümü -- €79.99

• Origin Ultimate Sürüm -- €89.99