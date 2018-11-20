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Fidyecilerin kesik parmak oyununu polis bozdu
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Asayiş - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Fidyecilerin kesik parmak oyununu polis bozdu

İstanbul'da kaçırılan Suriye uyruklu Muhammed Omar'ın parmağını kesmiş gibi yapan fidyeciler, aileden 50 dolar istedi. Suriyeli aile polise başvururken, suçlular Esenyurt'ta yakalandı.

İstanbul Esenyurt'ta film senaryolarını aratmayacak bir fidye operasyonu düzenlendi. Suriyeli Muhammed Omar, fidyeciler tarafından kaçırıldı. 26 yaşındaki gencin parmağını kesmiş gibi yapan fidyeciler, babayı görüntülü olarak arayarak oğlu için 50 bin dolar vermezse kafasını da keseceklerini söyledi. Bunun üzerine polise başvuran aile çocuklarına kavuşurken, şüpheli 4 kişi düzenlenen operasonla yakalandı.

PARMAĞINI KESTİK DEDİLER 50 BİN DOLAR İSTEDİLER

Polise başvuran Suriye uyruklu Khalil Omar, oğlunun kaçırıldığını kendisini telefonla arayan kişilerin oğlunun parmağını keserek 50 bin dolar fidye istediklerini söyledi. Oğlunun bulunması için yardım isteyen Khalil Omar, "Yurt dışından gelen arkadaşları ile birlikte eğlenmeye gittikleri F.A. adlı genç, yanıma gelerek oğlumun kaçırıldığını söyledi. Daha sonra beni görüntülü arayan şüpheliler oğlumun hayatı karşılığında 50 bin dolar fidye istediler. Sanırım onun parmağını kesmişler eli sarılıydı." dedi.

KAÇIRANLARDAN BİRİ ARKADAŞI ÇIKTI

Gasp Büro Amirliği, Rehine Kurtarma ve Müzakare timleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, kaçırılan genci bulmak için harekete geçti. Yapılan tahkikat sonucu babanın yanına gelen arkadaşının da suç ortağı olduğu ve ortadan kaybolduğu tespit edildi.

POLİSTEN NEFES KESEN OPERASYON

Polis genci kaçırdıkları iddia edilen şüphelilerden 3'ünü Esenyurt'ta gözaltına aldı. Bu kişilerin ifadesi doğrultusunda kaçırılan gencin Başakşehir'de bir evde tutulduğu öğrenildi. Polis operasyon için harekete geçtiğinde kaçırılan Muhammed Omar'ı güvercintepe sokakta yürürken buldu. Kaçırılan gencin söylediği adrese yapılan baskında diğer şüpheli de gözaltına alındı.

FİDYECİLERİN KESİK PARMAK OYUNU

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Muhammed Omar gözyaşları içinde babasına kavuştu. Yapılan incelemede şüphelilerin Muhammed Omar'ın parmağını kesmedikleri, öyle göstermek için sargı bezi ile sararak boyayla kan süsü verdikleri tespit edildi. Kurtarılan Muhammed Omar "Bir arkadaşımla eğlenmeye gitmiştik. Bizi oradan kaçırdıklar daha sonra arkadaşımı serbest bıraktılar." dedi.

4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE ÇIKARILDI BİR KİŞİ ARANIYOR

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler Hüseyin M.(22), Derhan S.(35), Ziya H.(38) ve Vahid M.(27) adliyeye sevk edildiler. Öte yandan olayla ilgili Muhammed Omar'ın yanındayken, onun kaçırıldığını söyleyen F.A. adlı kişi ise aranıyor.

 


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