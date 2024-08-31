Bu kampanya ile sıfır Fiat Fiorino’ya sahip olmanın yolu, cazip kredi fırsatlarıyla açılıyor. Hem aileler hem de ticari kullanım için ideal olan Fiorino, Fiat’ın sunduğu avantajlarla dikkat çekiyor. Detaylar haberimizin devamında..

Kampanya Detayları: 200 Bin TL’ye Kadar Kredi

Fiat, Ağustos ayında müşterilerine 200 bin TL’ye kadar kredi desteği sunuyor. Bu fırsat sayesinde, sıfır Fiat Fiorino’ya sahip olmak daha erişilebilir hale geliyor. Kampanya, sıfır araç almayı düşünenler için büyük bir maliyet avantajı sağlıyor.

· 1.4 Fire 77HP E6D Final Pop Manuel Benzin: 769.900 TL

· 1.4 EKO (LPG) 77HP E6D Final Pop Manuel Benzin/LPG: 789.900 TL

· 1.3 M.Jet 95HP E6.4 Pop Manuel Dizel: 879.900 TL

· 1.4 Fire 77HP E6D Final Safeline Manuel Benzin: 784.900 TL

· 1.4 EKO (LPG) 77HP E6D Final Safeline Manuel Benzin/LPG: 804.900 TL

· 1.3 M.Jet 95HP E6.4 Safeline Manuel Dizel: 894.900 TL

· 1.4 Fire 77HP E6D Final Premio Manuel Benzin: 819.900 TL

· 1.4 EKO (LPG) 77HP E6D Final Premio Manuel Benzin/LPG: 839.900 TL

Fiorino: Hem Aileler Hem İşletmeler İçin İdeal Araç!

Fiat Fiorino, yüksek performansı, düşük yakıt tüketimi ve geniş iç hacmi ile hem aileler hem de ticari işletmeler için mükemmel bir seçenek sunuyor. Bu araç, sunduğu konfor ve işlevselliği ile her iki segmentin de ihtiyaçlarına hitap ediyor. Kampanya dahilindeki cazip kredi seçenekleri, bu aracı satın almayı planlayanlar için büyük bir avantaj oluşturuyor.

Fiat’ın Ağustos ayı için sunduğu bu cazip kampanya, araç sahibi olmayı kolaylaştırmak ve her bütçeye uygun seçenekler sunmak amacıyla tasarlandı. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin hızlı hareket etmeleri öneriliyor. Fiat’ın geniş fiyat aralığı ile sunduğu bu fırsat, her ihtiyaca uygun çözümler sunuyor ve sıfır bir Fiat Fiorino’ya sahip olmanın kapılarını aralıyor.

Detaylar ve kampanya koşulları hakkında bilgi almak için Fiat’ın resmi internet sitesini ziyaret edebilir ve fırsatları kaçırmamak için hemen harekete geçebilirsiniz.