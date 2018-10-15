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FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya çıkmadan dönmem
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Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya çıkmadan dönmem

Kumpas Mağduru Turhan Çömez, şu anda yaşadığı İngilterede verdiği demeçte Vatanseverlere kumpas kuranlar hesap verince Türkiye'ye döneceğim dedi.

Kumpas Mağduru Turhan Çömez, şu anda yaşadığı İngilterede verdiği demeçte Vatanseverlere kumpas kuranlar hesap verince Türkiye'ye döneceğim dedi.

BEYİN GÖÇÜ SÜRER

Sözcü gazetesinden Özlem Gürses'e konuşan Dr. Turhan Çömez Beyin göçü için umutsuz konuştu. Geri döneceklerini sanmıyorum. Gerekçesini ise Buralarda iltimas yok, adam kayırma yok, siyasi baskı yok diye açıkladı.

ERDOĞAN'IN ÖZEL KALEM MÜDÜRÜYDÜ

Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlık döneminde bir süre özel kalem müdürlüğü yapan Dr. Turhan Çömez, Hayat hikayesini anlatırken Balıkesirde bir çiftçi ailenin imam hatip mezunu evladı olduğunu, Tıp Fakültesini bitirmesinin bile kendileri için olağanüstü bir gelişme olduğunu vurguladı.

KUMPAS MAĞDURLARINDAN

 Mütevazi bir hayat çizgisi ve başarılı bir hekimlik döneminden sonra meclise girdiğini ve AKP Balıkesir milletvekili olduğunu, başbakan Tayyip Erdoğan'ın özel kalem müdürlüğü yaptığı dönemde, FETÖ'nün kumpasları sonucunda yurt dışına çıkmak zorunda kaldığını ve Londraya yerleştiğini söyledi.

 FETÖ TEMİZLENMEDEN DÖNMEM

Türkiye'ye ne zaman dönmeyi düşünüyorsunuz sorusu üzerine Turhan Çömez şunları söyledi: " Benim şu anda Türkiye'ye dönmemem için bir sebep yok. Ancak şartların henüz olgunlaştığını görmüyorum. Çünkü FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya çıkarılmadı. Onlar hala Türkiye'de etkili yerlerde. FETÖ yüzünden ben yurt dışına çıkmak zorunda kaldım. Bunu sayın başbakanımız Tayyip Erdoğan'a bir mektupla ayrıntılı bir şekilde anlattım. Ancak gereği yapılmadı. Şartlar bu durumdayken, Türkiye'ye dönmem. İngiltere'de huzunlu bir çalışma ortamı içindeyim. Burada bir klinik açarak hekimlik mesleğime devam ediyorum".


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