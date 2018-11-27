FETÖ'nün Hava Kuvvetleri uzantısına operasyon

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün TSK bünyesindeki uzantılarına yönelik operasyonlar sürüyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na yönelik 'mahrem imam' operasyonunda tamamı görev başında olan 82 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin, ankesörlü telefon aracılığıyla FETÖ ile irtibata geçtikleri tespit edildi.

Ankara'da FETÖ'nün mahrem imamları ile iletişim halinde oldukları tespit edilen, başkaları adına kayıtlı sahte operasyonel hatlarla haberleştikleri belirlenen 1 yüzbaşı, 1 teğmen, 80 astsubay olmak üzere 82 muvazzaf hakkında gözaltı kararı verildi.