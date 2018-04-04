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Ömer Suat Menali

Fetö'nün Gücü...

Merhaba Dostlar,
Söylemeye dilim varmıyor ama şu anda FETÖ örgütü gerek yurt içinde gerekse yurt dışında bizden daha güçlü…

Öyle ki 15 Temmuz kalkışmasından beri içimizdeki RTE karşıtları bu olaya hiç inanmadılar. 256 kişinin öldürülmesini de tamamen RTE'nın tezgâhı olarak, durumunu güçlendirmek için kendini diktatör olarak ilan etmek için yaptığına inandılar.

Tabii inanmakla da kalmadılar bunu örgütün yardımıyla da bütün dünya ülkelerine bu şekilde yansıttılar. Bu sayede bugün Madagaskar dahi bile bunu böyle düşünüyor. Ne yazık ki örgüt kadar aynı düşüncede olan yazarlarımız, aydınlarımız ve de akademisyenlerimiz de var.

Bunda AK Parti'nin kabahati de yadsınamaz. Yaşanmışların hepsini inkâr yeğlediler. Bu metaforu neredeyse bütün siyasi partiler kullandı. Oysaki Fethullah Gülen'in dizi dibinde veya yanında görüntülenmeyen pek kimse kalmadı.

Bir insanın severek aşk ile evlendiği eşinden çocuklar yapsa dahi bir müddet sonra eşlerden birinin ihaneti veya şiddetli anlaşmazlık yüzünden ayrılıyorsa AK Parti de bu şekilde boşandı eşinden. Bunu bu şeklide anlatsalardı daha inandırıcı olurdu. Yoksa “ Ne istediniz de vermedik …” lafını nereye sokacağız.

En büyük hatalarından biri de RTE'nın kendini bir zamanlar BOP başkanı ilan etmesiydi. Bunun hatalı olduğunu kendi de biliyor ama pişmanlıkları sırasında bekliyor. Çünkü BOP planı bire bir Sykes-Picot planıyla örtüşmektedir. Yani Orta Doğuda Irak-Suriye ve Türkiye'yi içine alan bağımsız bir Kürdistan ve Ermenistan kurma hayalidir.

Atatürk'ün Gençliğe Hitabesindeki “ İktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler…” söylemi kapsamında bu günkü iktidar değil de birçok aydın, yazar ve akademisyen Mehmetçik vatanı için şehitlik mertebesine varırken onlar Müstevlilerle aynı dili konuşmaları Türkiye'yi haksız göstermeleri hıyanet değil de nedir.

Ne yazık ki dünyada hukukun üstünlüğü değil de, üstünlerin hukukunun geçerli olması 22 Arap ülkesinin bile Türkiye'yi işgalci göstermesi şayanı dikkattir.

Sağlıkla kalın, Hoşça kalın…..

Ömer Suat MENALİ
Y. Mimar

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