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FETÖ'nün futbol imamından Emre ve Terim açıklaması
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Spor - - Editör: Ali Özgün ÖZ

FETÖ'nün futbol imamından Emre ve Terim açıklaması

FETÖ'nün futboldaki uzantılarına yönelik davada 'futbol imamı' olarak bilinen Süleyman Sait Aksoy'un ifadesinde, Emre Belözoğlu'nun Fatih Terim sayesinde FETÖ ile ilişkisini kestiği ortaya çıktı.

Futbolcu Emre Belözoğlu'nun da adının geçtiği FETÖ'nün futboldaki uzantılarına yönelik davada, FETÖ'nün 'futbol imamı' olarak bilinen Süleyman Sait Aksoy, mahkemedeki ifadesinde Emre Belözoğlu ve Fatih Terim hakkında önemli açıklamalar yaptı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davanın kayıtlarına Cumhuriyet ulaştı. Arif Kızılyalın'ın haberine göre Fatih Terim, 2000'li yılların başında Emre Belözoğlu'nu cemaat ile ilişkisini kesmesi konusunda sert bir dille uyardı.

EMRE'Yİ FETÖ'DEN TERİM KURTARMIŞ

FETÖ yapılanmasının 2000'li yılların başlarına kadar "Futbol İmamı" olarak bilinen Süleyman Sait Aksoy'un duruşma kayıtlarındaki ifadesinde, dönemin Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in futboldaki cemaat oluşumuna şiddetle karşı durduğu, hatta o yıllarda çocuk yaşta olan milli futbolcu Emre Belözoğlu'nu, "Fethullahçılarla ilişkini kes" diye sert bir şekilde uyardığı dava kayıtlarına geçti.

Emre Belözoğlu'nun, kız arkadaşıyla kıyılan imam nikahını da gerçekleştirdiği bilinen Sait Aksoy'un ifadesinde, "Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazanan kadrosundaki bazı isimler cemaate bağlıydı. Bunlar hep el üstünde tutulurdu. Hepsi beni sayar severlerdi. Genellikle sabah namazlarında bir araya gelir, daha sonra futbolcuların evlerine gider, dini sohbetler yapardık. Emre'nin o zaman yaşı küçüktü ama adı çok öne çıkıyordu. O dönemde şöyle bir olay olmuştu. Fatih Terim, birkaç kez Emre'yi Florya'da odasına çağırıp biraz da sert bir üslupla, 'Fethullahçılarla ilişkini kes. Bunlar senin kariyerini bitirir, geleceğini karartırlar. Ben takımımda böyle bir yapılanmaya asla ve katiyetle izin vermem' diyerek uyarmış. Bunu bana yine futbolcular anlatmıştı. Emre de 'Tamam hocam, peki' falan demiş" şeklinde ifadeler yer aldı. Bu ifadeler mahkeme dosyasına girdi.

TERİM OLAYA EL KOYDU

Aksoy'un dava dosyasına yansıyan bir başka ifadesinde ise Emre Belözoğlu'nun 2000'li yıllarda yaptığı yanlışı anlayarak cemaatten koptuğu belirtiliyor. Aksoy, Emre'nin F.G.'den uzaklaşmasını şu sözlerle ifade ediyor:

"Emre, cemaatin paraya ve dünyevi amaçlara hizmet ettiğini düşünerek bu yapılanmadan koptu. Daha sonra da Emre, benden hızla uzaklaştı."

AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRMIŞ

Dava dosyasına göre, cemaat konusunda Emre'yi uyaran Fatih Terim'in o dönemlerde "oğlu" gibi sevdiği Emre'yi birçok konuda frenlediği ve hatta çok ağır şekilde cezalandırdığı da ortaya çıktı. Emre'nin henüz ehliyeti yokken aldığı lüks özel araçla trafiğe çıktığını öğrenen Terim'in, otomobilin anahtarlarına el koyduğu ve ehliyetini aldığı güne kadar otomobilin Florya'nın bahçesinde durduğu, o günleri yaşayanlarca doğrulandı.


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