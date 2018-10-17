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FETÖ davasında 4 futbolcu hakkında inceleme
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Spor - - Editör: Sefa Koçak

FETÖ davasında 4 futbolcu hakkında inceleme

FETÖ'nün futbol camiasından uzantılarına yönelik görülen davada mahkeme, Ömer Çatkıç'ı tahliye etmişti. Bekir İrtegün'ü dinleyen mahkeme 4 önemli futbolcunun incelenmesine karar verdi.

FETÖ'nün futbol ayağına yönelik Ömer Çatkıç, Bekir İrtegün, Zafer Biryol ve Uğur Boral'ın yargılandığı mahkeme önceki gün eski futbolcu Ömer Çatkıç'ın tahliyesine karar vermişti. Eski Başakşehirli futbolcu Bekir İrtegün'ün ifadesini dinleyen mahkeme Mehmet Topal, Gökhan Gönül, Emre Belözoğlu, Alper Potuk ve Tuncay Şanlı'nın 'incelenmesine' karar verdi.

"EMRE, MEHMET, GÖKHAN VE UĞUR'U GÖRDÜM"

2009'da Ali isimli şahısla tanıştığını ve bu kişinin telefonuna ByLock programını indirdiğini belirten İrtegün, aklına kötü bir şey gelmediğini, bunu normal bir uygulama sandığını iddia eti.

"O zamanlar bu yapıyla ilgili böyle sıkıntılar yoktu. İyi niyetli insanlar diyerek iletişim kurmuştum" diyen İrtegün, hakimin bir sorusu üzerine, "Katıldığım sohbetlerde Emre Belözoğlu, Mehmet Topal, Alper Potuk, Gökhan Gönül ve Uğur Boral'ı gördüm" dedi.

Konuya ilişkin Sözcü'de yer alan habere göre, mahkeme tarafından Emre Belözoğlu, Mehmet Topal, Alper Potuk, Gökhan Gönül ile Tuncay Şanlı'nın da bulunduğu bazı futbolcular hakkında “FETÖ üyeliğinden açılmış bir soruşturma veya dava olup olmadığı ve ayrıca bu kişiler hakkında verilen bilgilerin sanığın örgüt içerisinde yeri de dikkate alınarak faydalı bilgiler olup olmadığının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sorulması” istendi.


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