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FETÖ'cü damat hastaneye kaldırıldı
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Gündem - - Editör: Tuğçe Gürel

FETÖ'cü damat hastaneye kaldırıldı

İBB eski başkanı Kadir Topbaş'ın FETÖ'den tutuklu damadı Ömer Faruk Kavurmacı hastaneye kaldırıldı.

İBB eski başkanı Kadir Topbaş'ın FETÖ'den tutuklu damadı Ömer Faruk Kavurmacı hastaneye kaldırıldı.

FETÖ'nün iş dünyası yapılanması olarak bilinen TUSKON davasında 35 aydır tutuklu bulunan İBB eski belediye başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı, geçirdiği epilepsi krizi sonrası ambulansla hastanenin acil servisine kaldırılıp gözetim altında alındı.

20 Ağustos Salı gecesi saat 23: 06'da cezaevine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldığına dair rapora göre Kavurmacı, 5 saat boyunca hastanede gözetim altında tutuldu. Hastanede geçirdiği süre boyunca bir takım tetkiklerden de geçirildi.

Sağlık raporunda, Kavurmacı'nın hastaneye G40 epilepsi teşhisiyle kaldırıldığı belirtilerek, "112 tanısıyla tarafımıza getirilen hastaya Diazem 1 ampul IV verilmiştir" denildi. Ayrıca raporda Kavurmacı'nın EKG cihazına da girdiği belirtilerek, Kavurmacı'ya kalp ritminin aşırı hızlı atması sonucu oluşan Sinüs Taşikardisi hastalığı tanısı da konuldu.


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