Fenerbahe, Emre Belözoğlu ile her konuda anlaştı

Sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de 'saha içi lider' aranıyor. Lider oyuncu olarak Emre Belözoğlu'nu düşünen Aykut Kocaman'ın raporu doğrultusunda harekte geçen yönetim, tecrübeli oyuncuyla her konuda anlaştı. Emre'nin devre arasında kendisini bir kez daha Fenerbahçeli yapan sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Asbaşkan Ali Yıldırım'ın birebir görüştüğü Emre ile her konuda anlaşma sağlandığı öğrenildi.

BAŞAKŞEHİR CEPHESİ İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Sarı-lacivertli yetkililer, Başakşehir cephesiyle görüşmelerini sürdürüyor. Turuncu-lacivertli yöneticiler bu transfere ilk görüşmede sıcak yaklaşmasa da kapıyı kapatmış değiller.