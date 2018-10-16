Fenerbahçeli yıldız oyuncu bütün birikimini kaybetti

Son haftalarda formsuz ve isteksiz olduğu görülen Fenerbahçeli Aper Potuk hakkında önemli bir iddia gündeme geldi. 27 yaşındaki oyuncunun futbolda kazandığı ciddi bir parayı inşaat işinde batırdığı iddia edilirken, yıldız ismin bütün birikimini kaybettiği öne sürüldü.

Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk inşaat sektöründe büyük zarar etti. Antrenmanlara kendini veremeyen Alper'in büyük para yatırdığı inşaat işinde zarar ettiği ve bu nedenle futbola konsantre olamadığı öğrenildi.

Formunda ciddi bir düşüş olan ve son 2 haftada kadroya dahi giremeyen Fenerbahçeli Alper Potuk'un, yatırım yaptığı işte büyük maddi kayıp yaşadığı ve bu nedenle kendisini futbola veremediği öğrenildi. Öte yandan Alper Potuk'un performansının düşmesinde düzensiz özel hayatının da başka bir etken olduğu belirtildi.

Yönetim de 27 yaşındaki futbolcudan bir an önce toparlanmasını ve futbola odaklanmasını istedi. Sarı-lacivertli formayla bu sezon toplam 6 maça çıkan Alper Potuk'un 1 golü bulunuyor. Mircea Lucescu da bu oyuncuyu son maçlar için milli kadroya dahil etmemişti.