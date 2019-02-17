Fenerbahçeli taraftarlar ayağa kalktı

Fenerbahçe-Konyaspor maçı öncesinde ilginç anlar yaşandı. Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden İsfendiyar Zülfikari'nin yaptığı sosyal medya paylaşımı ortalığı karıştırdı.

Fenerbahçe sahasında bu hafta Konyaspor ile 1-1 berabere kalarak düşme korkusunu daha da yakından hissetmeye başladı. Kadıköy'de son maçını Atiker Konyaspor'a karşı oynayan Kocaman, 271 gün sonra yeniden Ülker Stadyumu'na çıkarken ilginç anlar yaşandı.

Olay Sosyal Medya Paylaşımı

Kocaman'ı Kadıköy'de nasıl karşılayacağı merak edilen sarı lacivertli taraftarlar bu duruma tepkisiz kalırken eski yönetici İsfendiyar Zülfikari'nin sosyal medya paylaşımı ortalığı karıştırdı. "Evine hoş geldin" diye yazan Zülfikari'ye Fenerbahçe taraftarları büyük bir tepki göstererek eleştirilerde bulundu.