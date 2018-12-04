Fenerbahçe'ye Valbuena'dan kötü haber

Süper Lig'de 14. haftada Kasımpaşa karşısında da kazanamayan ve iki haftada toplam 5 puan kaybeden Fenerbahçe'ye Fransız yıldızı Mathieu Valbuena'dan kötü haber geldi.

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçında sakatlanarak 65. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Mehmet Ekici ve Mathieu Valbueana'nın durumları belli oldu.

Takımın Fransız yıldızı Valbuena'nın bugün çekilen MR'ında çıkan sonuçların olumlu olmadığı ve tecrübeli oyuncunun haftasonu Akhisar deplasmanında forma giymesinin beklenmediği öğrenildi.