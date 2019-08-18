Fenerbahçe Rojo'nun peşinde

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'nin Manchester United'ın yıldız oyuncusu Rojo ile her konuda anlaşma sağladı.

Zanka transferinin ardından stoper bölgesine bir takviye daha yapmak isteyen Fenerbahçe'nin Manchester United'dan ayrılacağı konuşulan Arjantinli savunmacı Marcos Rojo'yu kadrosuna katacağı öne sürülüyordu. Ada basını, bugün konuyla ilgili olarak sarı lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir iddiaya yer verdi.

The Times gazetesi, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde 29 yaşındaki savunmacının bir yıllığına Fenerbahçe'ye kiralanmasına izin verilmesi için United yönetimine baskı yaptığını yazdı. Gazete, daha önce de sözleşmesi 2021 yazında sona erecek olan yıldız ismin Everton'a transferinin suya düşmesi nedeniyle Kırmızı Şeytanlar'a öfkeli olduğunu duyurmuştu.