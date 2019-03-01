Fenerbahçe Rize'ye bileniyor

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe bu hafta sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal idaresinde saat 11.00'de gerçekleştirilen idman salonda egzersiz çalışmaları ile start aldı. Daha sonra sahaya geçen futbolcular ısınma, koordinasyon ve pas çalışmaları gerçekleştirdi. Çift kale maçla devam eden antrenman bireysel ve taktiksel çalışmalar ile noktalandı.

Yarın Son İdman

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenman ile sonlandıracak.